Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України (Мінрегіон) запускає програму підготовки проєктних менеджерів громад, перший Офіс політики згуртованості запрацює в Івано-Франківську до кінця року, повідомив очільник Мінрегіону Віталій Безгін в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Компетенції залежать від кадрів, це ключовий виклик на місцях, тому ми маємо системно, на рівні держави, готувати кадри. Особливо ті, які залучають фінансовий ресурс в території. Влітку в Україні набув чинності закон № 4887-IX стосовно надбавок таким працівникам, основна частина його почала діяти з 23 вересня 2026 року. Зараз ми ініціюємо програму з підготовки тисячі проєктних менеджерів. Наша логіка, що ця програма має бути під державною парасолькою за донорські кошти, при цьому проєктні менеджери мають відпрацювати в конкретній територіальній громаді, яка їх делегувала на підготовку", - розповів Безгін.

Перший Офіс політики згуртованості запрацює в Івано-Франківську вже до кінця 2026 року, навчатись у ньому будуть представники громад з усіх регіонів. Програмним менеджером ініціативи стане Ігор Попадюк – добре знаний у середовищі місцевого самоврядування фахівець із великим практичним досвідом проєктної та регіональної роботи.

"Навчання проводитиметься на прикладі конкретних майбутніх проєктів громад. Паралельно ми плануємо зробити й онлайн складову з відповідним менторством. Нещодавно мав зустріч з Prometheus, щоб пробувати їх інтегрувати в цей процес", - повідомив міністр.

За його словами, такі оффлайн та онлайн програми допоможуть збільшити кількість громад, які спроможні знаходити та залучати ресурси для розвитку своїх проєктів.