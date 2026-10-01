Держфінансування у 2026р вже отримали 9 індпарків на 557 млн грн, розглядаються заявки ще двох на 120 млн грн

Міністерство економіки і довкілля України у 2026 році прийняло рішення щодо надання державного фінансування на розвиток інфраструктури дев'яти індустріальним паркам на загальну суму 557 млн грн, найближчим часом опрацює заявки ще від ІП "Ужгород" та "Хуст" на 120 млн грн, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"У 2026 році вже прийняті рішення щодо 9 ІП на загальну суму 557 млн грн. Серед них закарпатські ІП "Тячів" та "Френдлі Віндтехнолоджі". Також найближчим часом будуть опрацьовані заявки від ІП "Ужгород" та "Хуст" на загальну суму 120 млн грн", – написав він у Facebook за підсумками проведеної наради з ініціаторами й керуючими компаніями індпарків Закарпаття в середу.

Кисилевський нагадав, що на розвиток промислової інфраструктури в ІП держава надає кошти на умовах співфінансування 50:50, отримувачі також зобов'язуються збудувати не менше 5000 кв. м промислових площ та залучити не менше двох учасників.

Він зазначив, що до повномасштабного вторгнення в Закарпатській області був один індустріальний парк, а наразі зараз їх вже 12 і ще три готуються податись на реєстрацію до кінця 2026 року.

"Безпековий фактор став головним магнітом для промислових інвестицій у регіон. За кількістю ІП він вже у трійці після Київщини та Львівщини й має цілком обґрунтовані амбіції вийти у лідери. Кількість заводів, які збудовані та будуються на території закарпатських індпарків – 13. Вони вже дають роботу для близько 2 тис. працівників", – наголосив нардеп.

Кисилевський також повідомив про старт будівництва нових виробництв в індустріальних парках Ужгорода, Хуста та Сваляви.

Як повідомлялось, станом на вересень поточного року в Україні зареєстровано 125 індустріальних парків у майже всіх регіонах. На кінець 2025 року в індпарках збудовано чи будувались 37 промислових підприємств. Обсяг залучених інвестицій в індпарки перевищує 45 млрд грн.