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Економіка

Кабмін затвердив план підвищення енергоефективності будівель органів держвлади на 2027 рік

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель органів державної влади на 2027 рік.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

План передбачає здійснення термомодернізації будівель органів державної влади, встановлення на них сонячних фотоелектричних станцій, встановлення індивідуальних теплових пунктів із погодозалежним регулюванням систем опалення, модернізації систем внутрішнього освітлення будівель.

Також передбачається проведення модернізації внутрішніх систем опалення та/або вентиляції будівель, впровадження автоматизованих систем енергомоніторингу, а також забезпечення ведення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#план #енергоефективність #органи_влади #будівлі
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