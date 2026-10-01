ПСГ ЄС заповнені на 71,54%, погода тепліша за норму

Запаси газу в підземних сховищах Європи за підсумками газової доби 29 вересня зросли до 71,54%, повідомляє Асоціація європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe (GIE).

Це на 15,51 процентного пункту нижче, ніж середній показник на цю дату за останні п'ять років.

За останні сім днів у середньому нетто-закачування становило 201 млн куб. м на добу, що на 13% більше за середнє п'ятирічне значення.

Рівень запасів природного газу в Європі є ключовим індикатором для світового ринку газу. Загальна потужність системи зберігання ЄС становить 109 млрд куб. м активного газу. На світовому ринку СПГ у сукупності Європа стала найбільшим імпортером.

Gas Infrastructure Europe об'єднує операторів, які працюють у сфері транспортування, зберігання газу та скрапленого природного газу. Статистична база охоплює роботу інфраструктури підземного зберігання природного газу з 2011 року, приймання та регазифікації СПГ – із 2012 року.

Нова газова доба в європейській газовій галузі починається о 06:00 за центральноєвропейським часом (CET).

Згідно з актуальним прогнозом погоди, середня температура повітря поточного тижня вища за кліматичну норму для цих днів на 6 градусів за Цельсієм.

Вироблення відновлюваної енергії – вітрової генерації, безпосереднього конкурента газових ТЕЦ, – із початку місяця в середньому забезпечує 17% потреб регіону в електроенергії, повідомляє асоціація WindEurope. У вересні 2025 року їхній внесок становив 20%. Найсприятливіша для вітрогенерації похмура вітряна погода; у ясні тихі дні (влітку вони спекотніші, взимку – морозні) продуктивність вітроустановок падає.

Імпорт скрапленого природного газу (СПГ) у вересні 2026 року, як очікується, може становити 8,2 млн тонн, що на 6% нижче, ніж роком раніше.