Аукціон з продажу ТРЦ Gulliver за 9,2 млрд грн не відбувся через відсутність заявок – Ощадбанк і Укрексімбанк

Аукціон з продажу столичного багатофункціонального комплексу (БФК) Gulliver зі стартовою ціною 9,2 млрд грн у системі "Прозорро.Продажі" не відбувся через відсутність покупців, подальшу стратегію реалізації активу визначатимуть наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку, повідомили держбанки в середу ввечері.

"30 вересня 2026 року о 20:00 завершився прийом пропозицій для участі в аукціоні з продажу комплексу Gulliver у системі Прозорро.Продажі. Заявок на участь в аукціоні не надійшло, тому запланований трираундовий англійський аукціон не відбудеться", – ідеться в релізі.

Зазначається, що наглядові ради банків-власників визначатимуть наступні кроки щодо активу з урахуванням кон'юнктури ринку, готовності потенційних інвесторів та безпекових ризиків.

БФК Gulliver – торгово-офісний комплекс площею понад 157 тис. кв. м у центрі Києва зі сформованим пулом орендарів. Об'єкт перебуває у спільній власності консорціуму державних банків, де 80% належить Ощадбанку, а 20% – Укрексімбанку. Спільне рішення про продаж комплексу наглядові ради фінустанов ухвалили наприкінці липня 2026 року.