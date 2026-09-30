Аукціон з продажу Gulliver зірвався через відсутність покупців

Аукціон з продажу торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver у Києві не відбувся через відсутність заявок, повідомив Ощадбанк ввечері у середу у Телеграм.

"У зв'язку з цим наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку визначатимуть подальшу стратегію реалізації активу з урахуванням ситуації на ринку, готовності потенційних інвесторів та безпекових ризиків", – зазначається в інформації.

Як повідомлялося, державні Ощадбанк та Укрексімбанк наприкінці серпня виставили ТОК Gulliver на відкритий аукціон через систему "Prozorro.Продажі" зі стартовою ціною 9 млрд 235,5 млн грн (без ПДВ) ($207 млн).

До складу лота входили торговельно-офісний комплекс із паркінгом загальною площею 151,805 тис. кв. м на Спортивній площі, 1-а у Києві та дві земельні ділянки загальною площею 1,2512 га. Частка Ощадбанку у майні становить 80%, Укрексімбанку – 20%.

Продаж мав стати завершальним етапом стягнення заставного майна за одним із найбільших проблемних корпоративних кредитів у банківській системі.

Консорціум держбанків почав фінансувати будівництво комплексу у 2006 році, його ввели в експлуатацію у 2014 році. Після кількох реструктуризацій ТОВ "Три О", яке володіло Gulliver, із червня 2024 року почало скорочувати платежі за кредитами, а згодом повністю припинило обслуговування боргу.

26 липня 2025 року було ухвалено рішення про державну реєстрацію права власності на комплекс за консорціумом Ощадбанку та Укрексімбанку внаслідок звернення стягнення на предмет іпотеки через невиконання ТОВ "Три О" зобов'язань за кредитним договором.

Наприкінці жовтня 2025 року комісія з надзвичайних ситуацій Ощадбанку визнала небезпечною для людей та експлуатації комплексу ситуацію, що склалася, зокрема, через відмову працівників ТОВ "Три О" передати в управління критично важливі інженерні комунікації. У грудні банк почав поетапно відкривати комплекс після усунення частини причин надзвичайної ситуації.

Джерело: https://t.me/oschadnews/942