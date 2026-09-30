Вакансій на robota.ua за II кв.-2026 побільшало на 13%, медіанна зарплата сягнула 28 тис. грн

Кількість вакансій у другому кварталі поточного року зросла на 13% порівняно з першим кварталом, тимчасом як кількість резюме збільшилася на 75% до аналогічного періоду 2025 року, свідчить перший аналітичний зріз інтерактивного інструменту квартальної аналітики платформи з пошуку роботи robota.ua.

Згідно з цими даними, найбільше вакансій у ІІ кв.-2026р. на Київщині (136,7 тис., або 40,6% загальної кількості). Також активно шукають робітників у Львівській (26,8 тис. або 8%), Дніпропетровській (25,8 тис. або 7,6%), Одеській (19,3 тис. або 5,7%) та Харківській областях (17,6 тис. або 5,2%).

З початку року кількість вакансій поступово зростає після спаду у листопаді-грудні 2025 року до 92,4 тис. Так, у січні 2026 року було 101,2 тис. пропозицій роботи, у лютому – 105,8 тис., у березні – 110,5 тис., у квітні – 113,2 тис., у травні тренд сповільнився, і на ринок надійшло майже стільки ж вакансій, як і місяць тому – 113,3 тис.

Очікування щодо зарплати дещо нижчі за пропозиції роботодавців: у травні запропонована ними заробітна плата становила 28 тис. грн проти 25 тис. грн, на які сподівалися шукачі роботи.

Як зазначається у звіті платформи, масштабна вибірка інструменту охоплює понад 337 тис. опублікованих вакансій, 656 тис. активних шукачів роботи, майже 1,9 тис. населених пунктів і понад 110 млн переглядів.

Окрім ринкових показників, квартальний звіт платформи висвітлює ключові тенденції ринку праці. Важливою умовою, зокрема, прозорість зарплат стає: 33% шукачів роботи взагалі не відгукуються на вакансії без зазначеної оплати, а на тлі європейської Директиви про прозорість оплати в Україні з’явилася петиція про обов’язкове поле із зарплатою на рекрутингових платформах.

Зазначається, що в умовах кадрового дефіциту бронювання в секторі ОПК перетворилося на важливий HR-бенефіт, який пропонують 74% компаній (згідно з дослідженням Ради зброярів і Core Team). Також, згідно з дослідженням Українського центру соцреформ, роботодавці активніше залучають старших кандидатів: близько 65% компаній готові розглядати працівників віком 50+, а понад 60% – працівників віком 60+.