Шмигаль та Г'юстон обговорили, як досвід США та інвестиції можуть допомогти трансформувати енергомережу України

Тимчасовий повірений у справах США Пол Г'юстон та перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль обговорили стан енергетичної інфраструктури України, питання захисту енергетичних об'єктів у зимовий період, а також можливість американських інвестицій у галузь.

"Стабільність енергетичної інфраструктури України є критично важливою для майбутньої зими, економіки та відбудови України. Ми з Міністром Шмигалем обговорили плани щодо забезпечення енергетичних потреб України та захисту енергетичних об'єктів у зимовий період", – повідомив Г'юстон у соцмережі Х у середу.

Він також поінформував, що сторони розглянули, як "американський досвід та інвестиції можуть допомогти трансформувати енергомережу України, гарантуючи енергетичну безпеку й розкриваючи її повний потенціал як ключового постачальника енергії до Європи".