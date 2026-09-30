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Економіка

ЄБРР надає Києву EUR150 млн на придбання вагонів метрополітену та обладнання для ТО

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Києву кредит у розмірі EUR150 млн на фінансування закупівлі нових енергоефективних вагонів метро, а також обладнання для технічного обслуговування та діагностики, за підтримки Іспанії, повідомляється у пресрелізі банка.

"Фінансування від Банку дозволить місту закупити нові вагони метро (разом із запасними частинами та інструментами), а також обладнання для технічного обслуговування та діагностики для оператора метрополітену – КП "Київський метрополітен". Кредит забезпечено частковою гарантією від Іспанії та доповнено грантовим фінансуванням із власних ресурсів ЄБРР", – йдеться у повідомленні у середу.

Очікується, що нові вагони метро будуть на 25% енергоефективнішими за застарілий рухомий склад, який вони замінять, що забезпечить екологічніші, безпечніші та надійніші послуги метрополітену.

У повідомленні нагадується, що система київського метрополітену є основою міської мережі громадського транспорту, а станції метро слугують тимчасовими укриттями під час ракетних атак і атак безпілотників на місто.

Окрім прямого фінансування, ЄБРР співпрацюватиме з містом над покращенням доступності громадського транспорту для людей з інвалідністю, ветеранів, пасажирів літнього віку та людей з маленькими дітьми.

"Банк підтримає проведення аудиту доступності, результати якого стануть основою для плану дій із розвитку більш інклюзивної транспортної інфраструктури та послуг у Києві, що принесе користь 3,2 мільйона людей", – наголошується у пресрелізі.

Банк також підтримає програму підготовки машиністів електропоїздів для Київського метрополітену в партнерстві з ініціативою структури "ООН-Жінки"- She Drives, в рамках якої учасниці пройдуть трирічне професійне навчання.

ЄБРР зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року надав Україні майже EUR11 млрд, підтримуючи реальний сектор економіки шляхом зміцнення енергетичної безпеки, критично важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.

#київ #єбрр #метро #кредит
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