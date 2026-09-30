Енергопроєкти переходять із категорії антикризових витрат у категорію повноцінних інвестицій – RSE Group Ukraine

Суттєвий ріст кредитування українськими банками генерації е/е, яке з лютого по вересень 2026 року за потужністю зросло майже в 1,5 раза, а за обсягом фінансування в 1,7 раза, є ознакою того, що енергетичні проєкти перестають бути оперативними антикризовими заходами, а набувають статусу проєктів для повноцінних інвестицій, вважає директорка RSE Group Ukraine Ганна Позднякова.

"Така динаміка говорить про важливу зміну. Енергетичні проєкти поступово переходять із категорії термінових антикризових витрат у категорію повноцінних інвестицій. Банки вже готові кредитувати генерацію, накопичення та модернізацію теплового господарства", – написала Подзнякова у своїй колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона навела дані Національного банку, згідно з якими станом на початок вересня 2026 року українські банки профінансували 2 ГВт генеруючих потужностей на 63,3 млрд грн, тоді, як ще у лютому ці показники становили 1,37 ГВт на 36,6 млрд грн відповідно. Крім того, на початок вересня банки профінансували 895 МВт проєктів зі зберігання енергії та генерації тепла.

При цьому Позднякова звернула увагу, що понад 2 ГВт профінансованої генерації свідчать, що "український енергетичний ринок дорослішає".

"Банки навчилися працювати з такими активами, регулятор створив для цього додаткові умови, а бізнес отримав більше фінансових інструментів", – зазначила директорка RSE Group Ukraine.

Водночас вона вказала, що банки ставлять високі вимоги до енергетичних проєктів, оскільки "фінансують не саму установку, а логіку, за якою ця установка вироблятиме економічний результат і повертатиме вкладені кошти".

За її словами, потрібно створювати проєкти, які мають прогнозований грошовий потік, забезпечені паливом, правильно використовують вироблену енергію та можуть стабільно працювати роками.

Позднякова порадила бізнесу на зустрічі з банками представляти, серед іншого, погодинний профіль споживання електроенергії, тепла і, за потреби, холоду щонайменше за останні 12 місяців, опис критичних навантажень і допустимої тривалості перерв у роботі, а також ТЕО з кількома сценаріями цін на електроенергію, паливо та тепло. Крім того, на її думку, важливо мати підтвердження умов підключення до електричної, газової і теплової інфраструктури, реалістичний бюджет, графік будівництва та план введення об'єкта в експлуатацію. Водночас в умовах війни необхідним також є план страхування, фізичного захисту та відновлення після пошкодження.

Як повідомлялося, RSE s.r.o. – міжнародна інжинірингова компанія з власним виробничим майданчиком у м.Брно (Чехія), що спеціалізується на рішеннях для енергетичної стійкості та децентралізації. Компанія забезпечує повний цикл послуг "під ключ": від модульних когенераційних станцій і мобільних електростанція до промислових теплових насосів (COP до 8) та акумуляторних систем (BESS).