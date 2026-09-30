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Економіка

Василь Хмельницький відклав плани будівництва трьох заводів в ІП "Біла Церква"

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Василь Хмельницький відклав плани будівництва трьох заводів в ІП "Біла Церква"
Фото: https://www.facebook.com/vkhmelnytsky

Засновник індустріального парку "Біла Церква" Василь Хмельницький повідомив про заморозку планів будівництва трьох заводів у складі індустріального парку внаслідок високих ризиків.

"Я знаю, що сміливим часто щастить. Але сьогодні поїхав до Білої Церкви й ухвалив рішення: поки не починати нового будівництва трьох заводів. Завершити те, що вже розпочали, а масштабні плани поставити на паузу. Зараз ризики надто великі – і для бізнесу, і для людей. За бізнес я готовий брати відповідальність. Хоча, чесно кажучи, уже на межі. Але наражати людей на ризик, який не можу контролювати, – не готовий", – повідомив він у соцмережах.

За його словами, такі рішення даються важко, але відповідальність підприємця – це також уміння вчасно зупинитися.

"Не люблю фразу "до кращих часів". Тому скажу конкретніше: повернемося до цих планів, коли ризики стануть меншими. Зараз наше завдання – завершити розпочате, зберегти команду й можливість рухатися далі", – наголосив підприємець.

Проєкти холдингової компанії UFuture підприємця Василя Хмельницького ІП "Біла Церква" та "Біла Церква 2" включено до Реєстру індустріальних парків у 2018 році. На території парків – понад два десятка резидентів (включно з іноземними компаніями).

Загальна площа парків становить 70,3 га, з яких 45 га вже освоєно. Введено в експлуатацію понад 85 тис. кв. м промислової та складської нерухомості.

#ufuture #плани #іп #хмельницький #заморозка
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