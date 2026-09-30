Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Уряд дозволив водіям сільгосптехніки рух місцевими дорогами без посвідчення тракториста-машиніста

1 хв читати
Додати як джерело
Уряд дозволив водіям сільгосптехніки рух місцевими дорогами без посвідчення тракториста-машиніста

Кабінет міністрів України спростив переміщення сільськогосподарської техніки між полями та дозволив водіям сільгосптехніки рух місцевими дорогами без посвідчення тракториста-машиніста, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства в середу.

"Рішення передбачає, що під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування водії, які мають національне посвідчення водія категорій С1, С, D1 або D, зможуть керувати сільськогосподарською технікою категорій А1, А2, В1, В2, В3 без отримання посвідчення тракториста-машиніста та виїжджати на районні автомобільні дороги місцевого значення", – зазначено у релізі.

Згідно з ним, до категорій техніки, на яку поширюється рішення, належать трактори потужністю до та понад 73,5 кВт, а також самохідні зерно-, кукурудзо- та кормозбиральні машини, техніка для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід.

Міністр Тарас Висоцький зауважив, що про таке послаблення аграрії просили, зокрема, на нараді під головуванням президента та прем'єр-міністра України, тож це справді важливе рішення.

#сільгосптехніка #уряд #послаблення
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі уряд веде перемовини з партнерами щодо покриття дефіциту оборонного бюджету в 20 млрд дол…

Читати
Семеро із 10 членів КМП НБУ очікують зниження облікової з 16% у 2027р, один – у 2026р, двоє допускають ще підвищення

Семеро із 10 членів КМП НБУ очікують зниження облікової з 16% у 2027р, один – у 2026р, двоє допускають ще підвищення

Підвищення облікової ставки з 15,5% до 16% сформує достатню жорсткість монетарних умов, тож подальшого посилення процентної політики не знадобиться, …

Читати
КМП НБУ підтримав підняття облікової ставки до 16% сімома голосами з десяти, троє були за збереження 15,5% – протокол

КМП НБУ підтримав підняття облікової ставки до 16% сімома голосами з десяти, троє були за збереження 15,5% – протокол

Семеро із 10 членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України на засіданні 16 вересня висловилися за підвищення облікової став…

Читати