Уряд дозволив водіям сільгосптехніки рух місцевими дорогами без посвідчення тракториста-машиніста

Кабінет міністрів України спростив переміщення сільськогосподарської техніки між полями та дозволив водіям сільгосптехніки рух місцевими дорогами без посвідчення тракториста-машиніста, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства в середу.

"Рішення передбачає, що під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування водії, які мають національне посвідчення водія категорій С1, С, D1 або D, зможуть керувати сільськогосподарською технікою категорій А1, А2, В1, В2, В3 без отримання посвідчення тракториста-машиніста та виїжджати на районні автомобільні дороги місцевого значення", – зазначено у релізі.

Згідно з ним, до категорій техніки, на яку поширюється рішення, належать трактори потужністю до та понад 73,5 кВт, а також самохідні зерно-, кукурудзо- та кормозбиральні машини, техніка для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід.

Міністр Тарас Висоцький зауважив, що про таке послаблення аграрії просили, зокрема, на нараді під головуванням президента та прем'єр-міністра України, тож це справді важливе рішення.