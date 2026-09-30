Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Всеукраїнська аграрна рада проти надання преференцій в експорті окремим видам агропродукції

2 хв читати
Додати як джерело
Всеукраїнська аграрна рада проти надання преференцій в експорті окремим видам агропродукції

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) виступає проти пропозиції в умовах блокування Росією морського коридору надати пріоритет у логістиці олійним культурам та продуктам їх переробки, зокрема, макусі та жому, бо це ще більше ускладнить реалізацію зерна та посилить тиск на закупівельні ціни.

"Олійні культури й без додаткових преференцій мають перевагу в експорті, оскільки їхня вища вартість дозволяє легше покривати значні логістичні витрати. Для зернових частка логістики у кінцевій вартості продукції є значно більшою", – наводяться слова заступника голови ради Дениса Марчука у заяві на сайті ВАР у середу.

За його словами, якщо вже запроваджувати певні преференції в експорті, то, насамперед, потрібно думати про аграріїв із прифронтових регіонів.

"Там також переповнені склади, а виробники через складну логістику не можуть отримати належну ціну за свою продукцію. Тому, якщо ми хочемо надати комусь першочергове право на експорт, його мають отримати саме аграрії прифронтових територій – і це має стосуватися всіх сільськогосподарських культур, а не окремих видів продукції", – наголосив заступник голови ВАР.

Раніше повідомлялося, що в умовах логістичного обмеження агроекспорту через блокування Росією морського коридору обговорювалася пропозиція надати преференції експорту продукції з більшою доданою вартістю.

Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, Україна з 1 по 21 вересня 2026 року експортувала 1,6 млн тонн агропродукції, що становить 43% обсягу, який мав би бути експортований за умови повноцінної роботи логістики.

Він уточнив, що олійних культур за кордон було транспортовано 275 тис. тонн, або 75% обсягу, який мав би бути експортований за нормальної роботи логістики, олій – 190 тис. тонн (55%), шротів – 173 тис. тонн (41%), тоді як зернових – 960 тис. тонн (38%).

"Ми бачимо, що частка зернових (на тлі можливих обсягів – ІФ-У) є найменшою і, відповідно, частка олійних, олії і шротів більшою. Тому так, на сьогодні пріоритетність експорту продукції з доданою вартістю зберігається", – сказав Висоцький.

#агропродукція #преференції #експорт
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі уряд веде перемовини з партнерами щодо покриття дефіциту оборонного бюджету в 20 млрд дол…

Читати
Семеро із 10 членів КМП НБУ очікують зниження облікової з 16% у 2027р, один – у 2026р, двоє допускають ще підвищення

Семеро із 10 членів КМП НБУ очікують зниження облікової з 16% у 2027р, один – у 2026р, двоє допускають ще підвищення

Підвищення облікової ставки з 15,5% до 16% сформує достатню жорсткість монетарних умов, тож подальшого посилення процентної політики не знадобиться, …

Читати
КМП НБУ підтримав підняття облікової ставки до 16% сімома голосами з десяти, троє були за збереження 15,5% – протокол

КМП НБУ підтримав підняття облікової ставки до 16% сімома голосами з десяти, троє були за збереження 15,5% – протокол

Семеро із 10 членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України на засіданні 16 вересня висловилися за підвищення облікової став…

Читати