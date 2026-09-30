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Економіка

ФРУ закликала владу, НБУ та ФГВФО усунути прогалини і унеможливити перегляд прав на активи неплатоспроможних банків

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Федерація роботодавців України (ФРУ) висловила занепокоєння у зв'язку зі зверненнями бізнесу, інвесторів і фінансових установ щодо спроб перегляду прав на активи неплатоспроможних банків, які вже були реалізовані новим власникам у встановленому законом порядку.

Як зазначається в публікації у Facebook, організація закликала Верховну Раду, Кабінет Міністрів, Національний банк України (НБУ), Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та інші компетентні органи проаналізувати ситуацію та усунути прогалини, адже інвестори та фінкомпанії купують права вимоги за кредитами неплатоспроможних банків і сплачують за них кошти, розраховуючи на погашення заборгованості за рахунок заставного та іпотечного майна.

Проте, пояснюють у ФРУ, згодом деякі можуть зіткнутися з ситуацією, коли колишні власники через афілійовані структури зберігають зв'язок із компаніями, на які оформлено відповідні активи. Такі компанії входять у процедуру банкрутства, де кредиторами стають інші структури з того самого бізнес-кола, у результаті чого актив може перейти пов'язаному кредитору.

У ФРУ наголошують, що через це добросовісний кредитор ризикує залишитися і без коштів, і без реальної можливості стягнення, оскільки майно фактично повертається до сфери впливу колишнього власника. Якщо результати проведених державою процедур переглядатимуться через роки, інвестори закладатимуть цей ризик у ціну або взагалі відмовлятимуться від участі в таких угодах, що призведе до зниження конкуренції, меншої вартості продажу проблемного майна та менших надходжень державі.

"Особливо небезпечно це виглядає в умовах, коли Україна потребує приватного капіталу для відновлення економіки. Важко очікувати активного приходу зовнішніх інвесторів, якщо внутрішній бізнес, який продовжує працювати та вкладати кошти під час війни, стикається з непередбачуваністю правил і багаторічними судовими спорами", – наголошують в ФРУ.

У зв'язку з цим Федерація роботодавців України закликала Раду, уряд , НБУ та ФГВФО та інші компетентні органи проаналізувати такі випадки та усунути законодавчі прогалини, які дозволяють використовувати процедури банкрутства й корпоративні трансформації для перерозподілу майна на шкоду добросовісним кредиторам та інвесторам.

#звернення #банки #фру #активи #неплатоспроможність
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