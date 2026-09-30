"Укренерго" наголосило на важливості формування загальноєвропейського запасу високовольтного обладнання

Формування загальноєвропейського запасу високовольтного обладнання посилить спільну загальноєвропейську енергетичну стійкість, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, слова якого наведено в повідомленні компанії в Телеграм-каналі в середу.

"Ми наголошуємо на важливості формування загальноєвропейського запасу високовольтного устаткування. Це, безумовно, посилить нашу спільну загальноєвропейську стійкість до будь-яких викликів", – зазначив він під час зустрічі із надзвичайним і повноважним послом Королівства Норвегія в Україні Ларсом Рагнаром Хансеном.

За словами Зайченко, поточна ситуація змушує українських енергетиків накопичувати запаси обладнання та матеріалів.

"Також для нас дуже важливою є співпраця з партнерами в аспекті посилення активного захисту енергетичної інфраструктури", – доповнив він.

Сторони під час зустрічі також обговорили ініціативу щодо створення Асоціації операторів систем передачі України, держав Балтії та Скандинавії – для спільної протидії військовим та іншим загрозам в енергетиці.

Своєю чергою, як зауважив Ларс Рагнар Хансен, підтримка України й надалі залишається ключовим пріоритетом для Норвегії, що означає спрямування фінансування – як військового, так і цивільного – на найбільш нагальні потреби України.

"Саме тому вкрай важливо підтримувати постійний діалог із ключовими гравцями енергетичного сектору, як-от "Укренерго", аби енергосистема отримувала все необхідне для максимальної стійкості перед російськими атаками", – доповнив він.

В "Укренерго" нагадали, що Норвегія входить до п'ятірки найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України, який адмініструється Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Внесок Норвегії склав майже EUR210 млн.

Також Норвегія є учасником Мультидонорського цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (проєкт RePoWER), завдяки якому "Укренерго" отримувала дефіцитне високовольтне обладнання. У грудні минулого року норвезький уряд став одним із донорів Європейського банку реконструкції та розвитку – у рамках надання "Укренерго" допомоги для придбання необхідного устаткування.

Крім того, норвезький оператор системи передачі Statnett допомагав "Укренерго" обладнанням і технікою для здійснення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.