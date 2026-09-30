McDonald's скоротив меню після дронового удару по складу

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, повідомило про тимчасове скорочення меню після пошкодження партнерського складу.

"Через пошкодження складу нашого логістичного партнера внаслідок нещодавньої дронової атаки в усіх ресторанах "МакДональдз" в Україні тимчасово діє скорочене меню. Перевірити, які страви наразі доступні у вашому ресторані, можна в застосунку "МакДональдз", застосунках наших партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані", – повідомила компанія агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялось, у п'ятницю, 25 вересня, російські війська нанесли дронами удари по складу, який використовує мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, внаслідок чого втрачено значні запаси продуктів на складі логістичного партнера компанії. Люди не постраждали, компанія активно працює над стабілізацією постачання, заявили тоді в McDonald's.

Всі ресторани McDonald's в Україні працюють із дотриманням розширених правил безпеки: під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою. Працівники закладу отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. На сьогодні McDonald's забезпечує роботою майже 11 тис. українців, працює 131 заклад у 44 населених пунктах. Від початку повномасштабного вторгнення компанія відкрила 43 нові локації.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald's в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. Торік компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited з часткою 100% (Лондон, Велика Британія)