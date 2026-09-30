Бізнес закликав Раду та Кабмін тимчасово спростити вимоги до маркування нехарчової продукції на період воєнного стану

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з пропозицією тимчасово спростити вимоги до маркування продукції на період дії воєнного стану через триваючі атаки на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру.

Згідно із повідомленням пресслужби асоціації в середу, відповідне звернення ЄБА направила прем'єр-міністру України Сергію Корецькому, міністру економіки України Олександру Кравченку, міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшко, голові Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергію Ткачуку, а також голові Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву.

Як зазначають в ЄБА, внаслідок ударів ворога пошкоджуються склади й розподільчі центри, через що бізнес змушений переносити операційну діяльність на тимчасові майданчики, які не мають умов для стікерування кожної одиниці товарів. Попри те що уряд продовжив дію механізму спрощень до 1 квітня для харчової продукції, з 1 жовтня 2026 року він має припинити дію відповідно до своєї постанови, тимчасом як обставини та руйнування інфраструктури залишаються критичними. У зв'язку з цим бізнес закликає застосувати аналогічний механізм і до нехарчових товарів.

Зокрема, асоціація пропонує на період воєнного стану запровадити чітко визначені спрощення. Серед них – дозвіл компаніям, які через воєнні дії не можуть нанести інформацію українською, тимчасово вводити в обіг та реалізовувати продукцію з маркуванням іншою мовою (крім мови держави-агресора). Обов'язкову інформацію пропонують дозволити надавати споживачу альтернативним способом: у місці продажу, через QR-код, електронний цінник, інформаційний термінал, вебсайт чи мобільний застосунок, а саму продукцію дозволити реалізовувати до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання.

Крім того, бізнес пропонує встановити особливі умови державного ринкового нагляду та контролю, а також окремі спрощення для екстреного ввезення дієтичних добавок, медичних виробів та визначених категорій продукції у разі втрати складських потужностей через обстріли. В ЄБА наголошують, що такі кроки дозволять зменшити ризики перебоїв із постачанням, уникнути списання частини товарів і додаткових фінансових втрат компаній.

Як повідомлялося, у серпні асоціація також виступала за призупинення перевірок маркування за секторальними планами.