Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Бізнес закликав Раду та Кабмін тимчасово спростити вимоги до маркування нехарчової продукції на період воєнного стану

2 хв читати
Додати як джерело
Бізнес закликав Раду та Кабмін тимчасово спростити вимоги до маркування нехарчової продукції на період воєнного стану

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з пропозицією тимчасово спростити вимоги до маркування продукції на період дії воєнного стану через триваючі атаки на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру.

Згідно із повідомленням пресслужби асоціації в середу, відповідне звернення ЄБА направила прем'єр-міністру України Сергію Корецькому, міністру економіки України Олександру Кравченку, міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшко, голові Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергію Ткачуку, а також голові Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву.

Як зазначають в ЄБА, внаслідок ударів ворога пошкоджуються склади й розподільчі центри, через що бізнес змушений переносити операційну діяльність на тимчасові майданчики, які не мають умов для стікерування кожної одиниці товарів. Попри те що уряд продовжив дію механізму спрощень до 1 квітня для харчової продукції, з 1 жовтня 2026 року він має припинити дію відповідно до своєї постанови, тимчасом як обставини та руйнування інфраструктури залишаються критичними. У зв'язку з цим бізнес закликає застосувати аналогічний механізм і до нехарчових товарів.

Зокрема, асоціація пропонує на період воєнного стану запровадити чітко визначені спрощення. Серед них – дозвіл компаніям, які через воєнні дії не можуть нанести інформацію українською, тимчасово вводити в обіг та реалізовувати продукцію з маркуванням іншою мовою (крім мови держави-агресора). Обов'язкову інформацію пропонують дозволити надавати споживачу альтернативним способом: у місці продажу, через QR-код, електронний цінник, інформаційний термінал, вебсайт чи мобільний застосунок, а саму продукцію дозволити реалізовувати до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання.

Крім того, бізнес пропонує встановити особливі умови державного ринкового нагляду та контролю, а також окремі спрощення для екстреного ввезення дієтичних добавок, медичних виробів та визначених категорій продукції у разі втрати складських потужностей через обстріли. В ЄБА наголошують, що такі кроки дозволять зменшити ризики перебоїв із постачанням, уникнути списання частини товарів і додаткових фінансових втрат компаній.

Як повідомлялося, у серпні асоціація також виступала за призупинення перевірок маркування за секторальними планами.

#звернення #продукція #єба #маркування
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі уряд веде перемовини з партнерами щодо покриття дефіциту оборонного бюджету в 20 млрд дол…

Читати
Семеро із 10 членів КМП НБУ очікують зниження облікової з 16% у 2027р, один – у 2026р, двоє допускають ще підвищення

Семеро із 10 членів КМП НБУ очікують зниження облікової з 16% у 2027р, один – у 2026р, двоє допускають ще підвищення

Підвищення облікової ставки з 15,5% до 16% сформує достатню жорсткість монетарних умов, тож подальшого посилення процентної політики не знадобиться, …

Читати
КМП НБУ підтримав підняття облікової ставки до 16% сімома голосами з десяти, троє були за збереження 15,5% – протокол

КМП НБУ підтримав підняття облікової ставки до 16% сімома голосами з десяти, троє були за збереження 15,5% – протокол

Семеро із 10 членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України на засіданні 16 вересня висловилися за підвищення облікової став…

Читати