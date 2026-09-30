Наглядрада "Нафтогазу" затвердила довгострокову стратегію декарбонізації, сформовану за підтримки ЄІБ

НАК "Нафтогаз України" за підтримки Європейського інвестиційного банку сформував стратегію декарбонізації, яку вже затвердила наглядова рада (НР) компанії, повідомила пресслужба НАК в середу.

"Визначені в стратегії кроки допоможуть оптимізувати механізм відповідального управління державними активами. Нові енергетичні рішення мають підвищувати ефективність Групи", – зазначив голова наглядради "Нафтогазу" Данкан Найтінгейл.

Серед основних планів – поступове зменшення технологічних втрат газу, скорочення викидів метану, розвиток власної генерації та нових низьковуглецевих рішень, йдеться в документі. Вказані заходи планують впроваджувати у сферах видобутку та газорозподілу. Довгострокова мета – до 2050 року досягти нульових чистих викидів від власної діяльності та придбаної енергії, що синхронізовано з ціллю кліматичної нейтральності, встановленою Законом України "Про основні засади державної кліматичної політики", а також відповідає підходам Європейського кліматичного законодавства.

В "Нафтогазі" наголосили, що затвердження стратегії декарбонізації є частиною розвитку компанії у межах курсу України на європейську інтеграцію.

"Наша довгострокова стратегія враховує принципи ЄС щодо впровадження низьковуглецевих рішень і сучасних технологій виробництва. Зважаючи на безпекову ситуацію та потреби, крок за кроком будемо рухатись до модернізації обладнання на підприємствах Групи", – зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Він подякував ЄІБ за грантову та експертну допомогу.