Корецький після російських обстрілів енергетики закликав місцеву владу перевірити готовність систем резервного живлення

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький після російських обстрілів енергетики закликав органи місцевої влади перевірити готовність систем резервного живлення критичних об'єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення.

"Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі ракетами та дронами атаковані енергетичні об'єкти в Києві, області та в інших регіонах. Починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону. У результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування. Чекаю детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об'єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення.

За його словами, загалом від учорашнього вечора під ударом перебували 11 регіонів країни, і окрім енергетики, ворог бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці.

"Станом на цю хвилину відомо про 14 постраждалих по країні. На жаль, п'ятеро людей загинуло, серед них дитина. Щирі співчуття рідним і близьким. У багатьох регіонах зберігається загроза повторних ударів. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Тривають аварійно-відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атаки", – зазначив Корецький.