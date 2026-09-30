Корецький: від покриття дефіциту в $20 млрд на оборону залежить спроможність України вести бойові дії в 1-му кварталі 2027р

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що наразі уряд веде перемовини з партнерами щодо покриття дефіциту оборонного бюджету в 20 млрд дол, а залучення ще 29,5 млрд дол залежить від якнайшвидшого виконання Верховною Радою і Кабінетом міністрів взятих на себе зобов'язаннь перед міжнародними партнерами.

"Загальна вартість війни у 2026 році – це 155 млрд дол. Ця цифра не виникла зараз і не є новиною. Ще в лютому 2026 року на "Рамштайні" нашим партнерам її представило тодішнє керівництво Міністерства оборони. Повторно цифру 155 млрд дол було зафіксовано у документі "Фінансова стратегія", який уряд ще в березні 2026 року подав ЄС у процесі діалогу щодо отримання Ukraine Support Loan", – сказав Корецький на зустрічі з журналістами.

Прем'єр наголосив, що сума 155 млрд дол складається з бюджетного фінансування та позабюджетної матеріально-технічної допомоги, яка включає ракети, техніку та інше озброєння, яке партнери передають не грошима, а конкретними одиницями, наприклад, ракетами PAC-2 чи PAC-3 до Patriot, пусковими установками, літаками і та іншим.

Він зазначив, що із цієї суми на сьогодні не вистачає 27 млрд дол, що і є дефіцитом оборонних потреб на поточний рік.

"Із цих 27 млрд дол близько 7 млрд дол уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Це означає жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат. Ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплати військовим і підтримку їхніх родин. Решта 20 млрд дол – предмет переговорів із партнерами. Від цих грошей залежить наша спроможність вести активні бойові дії зокрема і в першому кварталі 2027 року, оскільки необхідно оплатити виробництво відповідних озброєнь", – розповів Корецький.

За його словами, особливо це стосується далекобійної компоненти та можливостей переносити війну "туди, звідки вона прийшла", і це критична потреба, яку необхідно забезпечити.

"Що стосується 29,5 млрд дол – це кошти, які ми ризикуємо недоотримати до бюджету від міжнародних партнерів, якщо не виконаємо взяті на себе зобов'язання. Уряд зараз працює у максимально швидкому режимі, щоб до 15 жовтня виконати всі свої зобов'язання. І уряд гарантує, що всі ці рішення виконає. Йдеться про постанови та різноманітні урядові рішення. Це дозволить забезпечити певну частину необхідного фінансування. Для решти необхідне ухвалення законів Верховною Радою. Необхідно прийняти все – і постанови, і закони. Тоді ми отримаємо всі гроші. Це критично важливо", – заявив прем'єр.

Він наголосив, що це необхідно зробити якнайшвидше, бо у партнерів є свої процедури узгодження і виділення коштів, і вони потребують часу.

За словами Корецького, уряд працює з Верховною Радою, щоб зробити 12 жовтня сесійним днем, щоб проголосувати законопроєкти, необхідні для отримання цих коштів.

"Видатки бюджету прив'язані до конкретних строків: зарплати потрібно виплачувати щомісяця, відповідно, і доходи мають надходити вчасно. Ми передали депутатам конкретні дедлайни. Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний, щоб ми встигли отримати необхідні кошти", – додав прем'єр.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 25 вересня повідомив, що команда уряду найближчим часом пропрацює деталі механізму покриття 27 млрд дол дефіциту фінансування Міноборони, зокрема можливість залучення частини коштів у форматі drone deal. За його словами, під час зустрічей із директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він отримав позитивну реакцію щодо необхідності покриття дефіциту. Голова держави уточнив, що більшість дефіциту становлять кошти на озброєння, зокрема дрони та ракети українського виробництва.

Міністерство оборони України оцінює зростання витрат на оборону у 2027 році до 175 млрд дол зі 155 млрд дол у 2026 році, в урядовому проєкті державного бюджету поки закладено 100 млрд дол, повідомив раніше перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.