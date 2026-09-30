МВЦ облаштував укриття на понад 2,2 тис людей

Міжнародний виставковий центр (МВЦ) облаштував на території комплексу три приміщення для укриття на час повітряних тривог, розраховані загалом на понад 2223 особи, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба ARS Capital.

"Ми робимо все можливе для того, щоб під час атак на Київ люди відчували себе у безпеці. Для цього ми обладнали укриття на понад 2200 людей усім необхідним: системою пожежної безпеки, автономним електроживленням та запасами питної води", – зазначив СЕО холдингу Максим Кріппа, слова якого наведено в повідомленні.

Уточнюється, що відповідне рішення ухвалили за результатами комісійного обстеження приміщень МВЦ. Найбільше укриття розраховане на 1440 людей, ще два можуть одночасно прийняти 483 та 300 осіб.

Нові облаштовані укриття забезпечують можливість безперервної роботи під час повітряних тривог на подіях, які проходять на МВЦ. Скористатися ними зможуть також люди, які перебувають під час повітряної тривоги поруч із комплексом.

МВЦ продовжує працювати в умовах повномасштабної війни та адаптувати інфраструктуру комплексу до нових безпекових вимог. Розвиток захисної інфраструктури є одним із напрямів управління інфраструктурними активами ARS Capital.

ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ) – найбільша виставкова споруда Києва. Згідно з даними YouControl, його кінцевим бенефіціаром є Максим Кріппа, який отримав контроль за активом влітку 2025 року. У першому півріччі 2026 чистий дохід МКЦ сягнув 39,435 млн грн, на 36% перевершивши результати аналогічного періоду минулого року, чистий збиток скоротився до 2,195 млн грн із 16,395 млн грн за січень-червень 2025 року.

За даними на сайті центру, загальна площа комплексу – 73,23 тис. кв. м, загальна площа виставкових залів – 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. кв. м, 10,66 тис. кв. м, 10,56 тис. кв. м та 6,6 тис. кв. м, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо до виставкових залів).