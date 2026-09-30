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Економіка

Розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом на 2027р негативно вплине на життєвий рівень – науково-експертне управління Ради

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне | Фото: Unsplash

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради вважає вважає, що розрив між реальним і пропонованим прожитковим мінімумом в проекті державного бюджету на 2027 рік матиме негативний вплив на життєвий рівень значної кількості населення України.

Згідно з висновками Головного науково-експертного управління до проєкту державного бюджету на 2027 рік (законопроєкт №16000), розрив між запропонованою у проекті величиною базового соціального стандарту і його реальним розміром матиме негативний вплив на життєвий рівень значної кількості населення України.

Зокрема, в проекті держбюджету прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць закладений в розмірі 3559 грн, що на думку науково-експертного управління хоча і більше у порівнянні із закладеним в держбюджеті на 2026 рік, проте значно менше за їх реальні розміри.

Так, в управлінні посилаються на розрахунки Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, згідно з яким фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у цінах червня 2026 року становить – 9003,13 грн (10621,74 грн – з урахуванням суми обов'язкових платежів), що у 2,5 раза більше, ніж встановлені в проєкті бюджету.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2027 рік", який передбачає доходи в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. На сектор безпеки і оборони запропоновано спрямувати майже 4,89 трлн грн (43,8% ВВП), що на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом 2026 року.

Комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міністерства освіти і науки в проєкті держбюджету-2027; Комітет Ради з питань правової політики рекомендує збільшити видатки органам державної та судової влади на 19,3 млрд грн; Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки хоче збільшення майже на 3,6 трлн грн видатків сектору безпеки і оборони.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#держбюджет #прожитковий_мінімум
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