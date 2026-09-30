ЄБРР може надати EUR600 млн на стабілізацію балансуючого ринку е/е – Шмигаль

Європейський банк реконструкції та розвитку може надати EUR600 млн на оздоровлення балансуючого ринку електричної енергії, заявив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль після зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Українським енергокомпаніям необхідні EUR600 млн фінансування для оздоровлення балансуючого ринку. Надзвичайно цінуємо участь ЄБРР у цьому процесі й розраховуємо на підтримку банком цієї реформи", – написав він у Телеграм-каналі.

За словами першого віцепрем'єра, сторони також обговорили пріоритети подальшої співпраці за всіма напрямками. Наразі Україна спільно з ЄБРР реалізовує 13 проєктів у сфері енергетики, які охоплюють практично весь енергетичний ланцюг – від видобутку та постачання газу до генерації та передачі електроенергії, а також проєктів у гідро- та відновлюваній енергетиці. Загальна вартість портфеля – понад EUR3 млрд.

Крім того Шмигаль та Рено-Бассо скоординували подальшу співпрацю для залучення нових внесків на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС під час Конференції донорів, яку планується провести у листопаді в Парижі.