США запровадили санкції проти 10 осіб та компаній за допомогу Ірану в закупівлі озброєння

Американська влада внесла десятьох фізичних осіб та компаній до санкційних списків за надання допомоги в закупівлі озброєння для іранських військових, повідомили у вівторок у Мінфіні США.

"Мінфін США запровадив санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб, які здійснювали закупівлі озброєння та компонентів до нього для Міністерства оборони та підтримки збройних сил Ірану", – йдеться в пресрелізі.

Згідно з повідомленням, під обмеження потрапили, зокрема, юридичні особи з Пакистану та Саудівської Аравії.

"У рамках операції "Економічний ізгой" Міністерство фінансів і далі переслідуватиме та перешкоджатиме діяльності тих, хто надає матеріальну, технологічну або фінансову підтримку, що дає змогу іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Іран протягом багатьох років перебуває під економічними санкціями США. У серпні 2026 року Вашингтон розпочав операцію "Економічний ізгой".

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0637/