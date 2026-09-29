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Економіка

Мінфін знову утримав ставки на первинних аукціонах ОВДП

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Мінфін знову утримав ставки на первинних аукціонах ОВДП

Міністерство фінансів України на других первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) після підвищення Національним банком облікової ставки з 15,5% до 16% річних змогло утримати ставки за звичайними облігаціями на попередньому рівні.

Згідно із інформацією на сайті міністерства, завдяки скороченню пропозиції з 2 млрд грн до 1 млрд грн (тут і далі за номіналом) за 12-міс. ОВДП ставки відсікання та середньозважена були навіть знижені на 1 базисний пункт (б.п.) порівняно із попереднім тижнем – відповідно до 15,17% та 15,16% відповідно.

Мінфін днями заявив, що намагатиметься утримувати ставки доходності внутрішніх запозичень попри затримку зовнішнього фінансування, що змусило його обмежити капітальні видатки. Тож максимальна ставка в заявках була нижчою на 18 б.п. порівняно із аукціоном у попередній вівторок – 15,3%. Всього з 57 заявок було задоволено повністю або частково 47.

Щодо 3,5-річних облігацій, яких було виставлено на 5 млрд грн, то останній раз Мінфін пропонував їх два місяці тому, коли облікова ставка була на 100 б.п. нижче – 15,0% річних. Втім на аукціонах у цей вівторок ставка відсікання збільшилася лише на 1 б.п. – до 16,50%, тоді як середньозважена – на 5 б.п., до 16,49%.

Втім попит на цьому аукціоні склав лише 0,84 млрд грн порівняно із 13,68 млрд грн два місяці тому, коли ці найдовші ОВДП були запропоновані вперше. Щоб утримати дохідність Мінфін відхилив дві заявки з 26 на 0,2 млрд грн.

Всього на двох аукціонах було залучено 1,65 млрд грн порівняно із 7,36 млрд грн тижнем раніше, коли аукціонів було три й на одному з них Мінфін запропонував бенчмарк-облігації на 5 млрд грн, якими банки частково можуть формувати обов'язкові резерви.

 

#овдп #результати #аукціони
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