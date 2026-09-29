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Економіка

Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР можливості залучення інвестицій на підтримку українського експорту

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Зеленський обговорив із президенткою ЄБРР можливості залучення інвестицій на підтримку українського експорту
Фото: ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, з якою обговорив українську енергетику, логістику, а також можливості залучення інвестицій на підтримку українського експорту.

"Говорили про нашу енергетику, логістику та датацентри, які постійно під ударами через ескалацію з боку Росії. Важливо, щоб партнери допомогли відбудовувати все, що росіяни намагаються знищити. Також обговорили додаткові кроки на підтримку наших людей та економіки, зокрема можливості залучення інвестицій на підтримку українського експорту", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент зазначив, що через постійні російські удари значна частина продовольства, від якого залежать країни фактично на кожному континенті, залишається в Україні.

"Є конкретні речі – фінансові та інфраструктурні, – з якими ЄБРР може допомогти. Важливо все реалізувати", – повідомив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21131

#єбрр #інвестиції #зеленський #рено_бассо
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