Оборонний комітет Ради хоче збільшення майже на 3,6 трлн грн видатків сектору безпеки і оборони в проекті держбюджету-2027

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки хоче збільшення майже на 3,6 трлн грн видатків сектору безпеки і оборони в проекті державного бюджету на 2027 рік.

Зокрема, за результатами розгляду проекту державного бюджету на 2027 рік (законопроект №16000), Комітет ухвалив рішення підтримати його прийняття за основу за умови збільшення видатків загального фонду до розміру мінімальної потреби органів сектору безпеки і оборони держави для забезпечення виконання ними законодавчо визначених завдань.

Так, Адміністрації Державної прикордонної служби України пропонується передбачити 178,9 млрд грн (+20 млрд грн від зазначеного в проекті); Національній гвардії України – 300,9 млрд грн (+55,2 млрд грн); Міністерству оборони України – 7,272 трлн грн (+3,509 трлн грн); Головному управлінню розвідки Міноборони – 45,6 млрд грн (+4,1 млрд грн); Державному космічному агентству України – 1,3 млрд грн (+250 млн грн); Службі безпеки України – 71,7 млрд грн (+14,1 млрд грн); Управлінню державної охорони України – 6 млрд грн (+1,2 млрд грн); Службі зовнішньої розвідки України – 7,8 млрд грн (+504 млн грн); Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 10,6 млрд грн (-49 млрд грн); Офісу військового омбудсмана – 218,8 млн грн (+19,9 млн грн); Державній спеціальній службі транспорту Міноборони – 68,3 млрд грн (+16,1 млрд грн).

Таким чином, пропонується збільшення видатків загального фонду держбюджету на 3,571 трлн грн.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України" на 2027 рік, який передбачає доходи на наступний рік в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. На сектор безпеки і оборони запропоновано спрямувати майже 4,89 трлн грн (43,8% ВВП), що на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом 2026 року.

Комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міністерства освіти і науки в проєкті держбюджету-2027; Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує збільшити видатки органам державної та судової влади на 19,3 млрд грн.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70773