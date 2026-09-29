Міненерго та ПРООН запустили механізм підтримки встановлення енергообладнання в Україні UEIF

Міністерство енергетики України та Програма розвитку ООН (ПРООН) запустили Механізм підтримки встановлення енергетичного обладнання в Україні (UEIF, Ukraine Energy Installation Facility), повідомило міністерство у вівторок.

Як пояснили у Міненерго, вказаний механізм являє собою загальнонаціональну платформу, яка допоможе фінансувати та координувати завершальні етапи реалізації проєктів – інженерні оцінки, підготовку майданчиків, встановлення обладнання, підключення до мереж, введення в експлуатацію та контроль якості.

Рішення щодо запуску механізму було оголошено на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, проєкт реалізовуватимуть упродовж п'яти років.

"Відновлення нашої енергетичної системи потребує швидкості, масштабу та точності. Механізм (…) – це практичний інструмент, який допоможе перетворити міжнародну допомогу на ефективну енергетичну інфраструктуру", – зазначив перший віцепрем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Механізм підтримки буде реалізовуватись у взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, операторами комунальних підприємств, технічними експертами та представниками приватного сектору.

Своєю чергою, як наголосив адміністратор ПРООН Александер Де Кроо, міжнародні партнери допомогли забезпечити Україну критично важливим обладнанням, але саме по собі обладнання не може забезпечити електроенергією лікарні, школи, системи водопостачання чи підприємства, його потрібно швидко й у великих масштабах встановити та ввести в експлуатацію.

Він пояснив, що UEIF долає розрив між термінами доставки обладнання та відновлення енергопостачання.

"Спираючись на спроможність ПРООН реалізовувати проєкти на всіх етапах, від підготовки та інженерного проєктування до встановлення, введення в експлуатацію й прозорої звітності, Механізм допоможе забезпечити надійніше електро-, тепло- та водопостачання для мільйонів українців", – зазначив Де Кроо.

Джерело: https://www.mev.gov.ua/novyna/minenerho-ta-proon-zapustyly-mekhanizm-pidtrymky-vstanovlennya-enerhetychnoho-obladnannya