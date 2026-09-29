EFI Group планує розпочати відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських у Роздолі у 2027 р.

Інвестиційна компанія EFI Group у понеділок презентувала концепцію розвитку палацу Жевуських-Лянцкоронських (Львівська області, Стрийський район, Розділ, Грушевського, 33), загальні інвестиції у проєкт "Палац Розділ" складуть близько EUR15 млн, повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Приватний капітал має стати інструментом для майбутнього культурно-історичної спадщини України. Моє завдання як власника – реалізувати ефективну модель імпакт-інвестицій, в якій пам'ятка житиме сторіччями. Переконаний, що нам вдасться створити хаб, який стане не тільки привабливою дестинацією, а й прикладом ефективної міжнародної співпраці, як у сфері історичних досліджень, дипломатії, так і бізнесу", – поділився Ігор Ліскі, засновник EFI Group, власник імпакт-проєкту "Палац Розділ".

Ігор Ліскі вперше представив концепцію комплексу, ключовими блоками якої є культурний центр, готель, подієвий простір і українсько-польську платформа діалогу. Палац, історичні споруди та парк розглядаються як єдиний комплекс. Згідно із концепцією, палац стане постійним українсько-польським центром діалогу, яка включатиме резиденції для митців і дослідників, виставки, лекції та освітні програми, дослідження архівів, публічні й міжнародні дискусії. Окремо у концепції йдеться про прочитання багатошарової історії місця, де поруч з українською та польською спадщиною також є й єврейська.

За словам Ліскі, імпакт-інвестиції мають стати ресурсом, що дозволить утримувати, розвивати й капіталізувати спадщину. Комплекс складатимуть готель із wellness-зоною, ресторан, парк і Rozdil Hall, подієва інфраструктура для міжнародних, бізнесових, культурних і освітніх форматів. Будь-яка нова функція має підсилювати, а не витісняти історичну цінність палацу. Історичний об'єкт водночас має відповідати стандартам XXI століття: доступність, пожежна безпека, укриття та евакуація, енергоефективність, розділення потоків гостей, персоналу й учасників подій.

EFI Group придбала палац на державному приватизаційному аукціоні у червні 2023 року за 15 млн 984 тис грн. У проєкт вже інвестовано EUR1,5 млн (проведено історичні дослідження, розпочато проєктування й протиаварійні заходи, виконано юридичну підготовку тощо), вартість першого етапу відновлення та створення комплексу становитиме понад EUR2 млн.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" СЕО EFI Group Ольга Батова, першим етапом стане реставрація палацу.

"У нас вже затверджені фасади. Сподіваюсь, що навесні вже почнемо роботи", – повідомила вона.

Під час події підписано меморандум про співробітництво щодо збереження, відновлення та розвитку палацово-паркового комплексу між Міністерством культури України, Львівською обласна військова адміністрація, Новороздільською міскрадою та ТОВ "Палац Розділ". Документ розрахований на п'ять років і об'єднує зусилля сторін довкола збереження, дослідження, реставрації та сталого розвитку комплексу як сучасного культурного, туристичного, освітнього та суспільного простору. За меморандумом фінансування проєкту забезпечує ТОВ "Палац Розділ" за рахунок власних і залучених коштів.

"Палац Розділ" – імпакт-проєкт нової моделі відродження та управління культурною спадщиною, що поєднує збереження культурного коду України та Європи із залученням приватного капіталу. Палацово-парковий комплекс розташований у селищі Розділ Стрийського району Львівської області. Палац поєднує нашарування епох від бароко 1740 року до французького неоренесансу 1874 року, а колекція Лянцкоронських, за оцінками сучасників, належала до найбільших мистецьких зібрань Європи.

EFI Group – українська інвестиційно-промислова група, заснована у 2007 році, яка розвиває бізнеси та інвестиційні проєкти у сферах охорони здоров'я та медичних послуг, харчової промисловості, виробництва паперу й пакувальних матеріалів, агропостачання та енергетики.

Група поєднує інвестиції у розвиток сучасного виробництва та інфраструктури з довгостроковим підходом до створення економічної й суспільної цінності. До портфеля EFI Group входять, зокрема, BEEHIVE, Feednova, SEM Ecopack, NovaSklo, Doc.ua, "Медична Зірка" та "Мій Лікар".