Комітет Ради рекомендував прийняти за основу новий проєкт Трудового кодексу України

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту включити до порядку денного сесії та прийняти за основу в першому читанні урядовий проєкт Трудового кодексу України (№16010) з доопрацюванням до другого читання, а альтернативний законопроєкт (№16010-1) –відхилити.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 25 вересня, а 28 вересня очільниця комітету Галина Третьякова зареєструвала проєкт постанови про прийняття законопроєкту за основу з доопрацюванням комітетом до другого читання з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи.

Як повідомлялося, Кабмін повторно зареєстрував у парламенті проєкт нового нового Трудового кодексу (законопроєкт №16010) 2 вересня. Порівняно з попередньою урядовою редакцією (№14386), у документі уточнено окремі положення щодо заборони примусової та дитячої праці і заборони дискримінації. Також розширено визначення мобінгу (цькування) та харасменту (домагання), полегшено тягар доказування для працівника, який вимагає тимчасового переведення на дистанційну роботу через мобінг чи харасмент.

Крім того, у новій редакції деталізовано межі поширення трудового законодавства на працю членів фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств та кооперативів, священнослужителів, церковнослужителів, а також на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами "Дія Сіті".

Документ пом'якшує заборону на залучення до нічних, понаднормових робіт і робіт у вихідні дні вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або тих, які вигодовують дитину, передбачивши можливість залучення до таких робіт за наявності їхньої письмової згоди та за умови відсутності протипоказань за медичними рекомендаціями. Окрім цього, додано норму про гарантії захисту працівників від кримінального та адміністративного переслідування за участь у законному страйку (стаття 282).

Серед основних нововведень проєкту Трудового кодексу порівняно з чинним законодавством – визначення восьми ознак трудових відносин, за наявності не менше п'яти з яких відносини вважатимуться трудовими та перелік дев'яти видів трудових договорів із можливістю укладення договору, що поєднує умови різних видів. Зокрема, запроваджується трудовий договір про тимчасову (агентську) роботу, що укладається між працівником і агентством з тимчасового працевлаштування для виконання завдань під контролем іншої особи. Для осіб від 14 років передбачено учнівський трудовий договір строком до шести місяців із призначенням наставника для поєднання роботи та навчання на робочому місці.

У сфері цифровізації трудових відносин закріплено можливість ознайомлення з документами через е-комунікації, укладення трудового договору в електронній формі та ведення обліку трудової діяльності в реєстрі застрахованих осіб.

Оновленим Трудовим кодексом також встановлються механізм визначення мінімальної зарплати у відсотках від розміру середньомісячної зарплати за видами економічної діяльності в середньому по економіці станом на 1 січня попереднього року, де розмір відсотка визначатиметься урядом. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки збільшується з 24 до 28 днів (стаття 135).

Реформується порядок надання відпусток, пов'язаних з народженням та вихованням дитини, на принципах гендерної недискримінації. Документ впроваджує оплачувану відпустку для догляду за дитиною тривалістю чотири місяці до досягнення дитиною восьмирічного віку, з розрахунку по два місяці для кожного з батьків.

Крім того, визначаються нові категорії працівниць (вагітна працівниця, працівниця, яка нещодавно народила, та працівниця, яка вигодовує дитину) із наданням їм додаткових гарантій, включаючи скорочений або неповний робочий час та спеціальні перерви для годування.

Вирішення індивідуальних трудових спорів передбачено трьома способами: шляхом переговорів, медіації або судом. У колективних трудових спорах впроваджується поділ на спори про права та спори про інтереси, залучаються примирні процедури, трудовий арбітраж і медіація, а також спрощуються процедури оголошення страйку із запровадженням інститутів попереджувального страйку та локауту.

Проєкт кодексу врегульовує основні засади державного нагляду та контролю, статус інспекторів праці та порядок проведення інспекційних відвідувань, а також запроваджує нову систему запобігання виробничим ризикам, засновану на їх оцінюванні, контролі та управлінні.

До документа інкорпоровано норми чинних законів "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про колективні угоди та договори" і "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

На думку авторів законопроєкту №16010, його ухвалення сприятиме дерадянізації законодавства про працю, дотриманню балансу інтересів працівників і роботодавців, а також зменшенню рівня неформальної зайнятості.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70849

https://komspip.rada.gov.ua/news/main_news/78784.html