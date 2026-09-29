Кабмін виділив понад 0,5 млрд грн на посилення резервних інформаційних систем держорганів – Корецький

Кабінет міністрів виділив 518,3 млн грн на посилення резервних інформаційних систем державних органів, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, кошти спрямуємо на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення.

На думку прем'єра, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак.

"Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших", – наголосив він.

Як повідомлялося, 25 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки головнокомандуючого, прискорення виробництва перехоплювачів реактивних безпілотників та прийняті рішення щодо захисту українських дата-центрів.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/652