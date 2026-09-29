Українські аграрії намолотили 34,3 млн тонн зернових та зернобобових і 8,4 млн тонн олійних

Українські аграрії станом на 29 вересня зібрали 34,3 млн тонн зернових та зернобобових культур із 7,1 млн га, або 61% прогнозованих площ, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Середня врожайність зернових та зернобобових становить 48,2 ц/га.
Збір пшениці, ячменю та гороху вже завершено. Пшениці намолочено 26 млн тонн із 5,11 млн га за середньої врожайності 50,8 ц/га, ячменю – 6,6 млн тонн із 1,48 млн га (44,6 ц/га), гороху – 812,3 тис. тонн із 301,9 тис. га (26,9 ц/га).
Кукурудзи зібрано 789 тис. тонн із 153,3 тис. га за врожайності 51,5 ц/га, проса – 75,4 тис. тонн із 32,8 тис. га (23 ц/га), гречки – 44,7 тис. тонн із 34,7 тис. га (13 ц/га).
Найбільші обсяги зернових та зернобобових зібрали аграрії Одеської області – 5,6 млн тонн, Дніпропетровської – 2,76 млн тонн та Миколаївської – 2,65 млн тонн.
Водночас аграрії намолотили понад 8,4 млн тонн олійних культур. Зокрема, збір ріпаку завершено – отримано 3,87 млн тонн із 1,33 млн га за врожайності 29,1 ц/га. Соняшнику зібрано 3,36 млн тонн із 1,66 млн га (20,3 ц/га), сої – 1,22 млн тонн із 571,4 тис. га (21,3 ц/га).
Триває збір цукрових буряків: викопано 296,5 тис. тонн із 5,8 тис. га за середньої врожайності 511,2 ц/га.
Джерело: https://minagro.gov.ua/news/ahrarii-namolotyly-ponad-343-mln-tonn-zernovykh-ta-zernobobovykh-kultur-i-ponad-84-mln-tonn-oliinykh