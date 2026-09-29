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Економіка

"Газмережі" у 2026р отримали 2,3 тис. звернень про приєднання до мереж, що дорівнює загальному показнику за попередні два роки

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"Газмережі" у 2026р отримали 2,3 тис. звернень про приєднання до мереж, що дорівнює загальному показнику за попередні два роки

ТОВ "Газорозподільні мережі України" у 2026 році отримали від бізнесу понад 2,3 тис. звернень, пов’язаних з приєднанням до газових мереж, повідомила голова правління компанії Людмила Кіндер.

"Цього року "Газмережі" отримали понад 2,3 тисячі звернень від бізнесу щодо приєднання до газових мереж, реконструкції об’єктів та інших будівельних робіт. Понад 1,2 тисячі приєднань уже виконано, решта – на різних стадіях реалізації", – написала Кіндер у Facebook у понеділок.

За її даними, з 2024 року "Газмережі" отримали майже 4,6 тис. звернень щодо приєднань, з чого випливає, що кількість звернень у 2026 році була такою ж, як їхній загальний показник за два попередні роки.

"За цими цифрами – дуже різний бізнес. Виробничі та комерційні об’єкти, розширення підприємств, нові потужності, котельні. Окремо сьогодні зростає роль газової генерації – когенераційних, газопоршневих і газотурбінних установок, газових генераторів", – зазначила Кіндер.

Вона додала, що від "Газмереж" також залежить, як швидко бізнес може реалізувати свої проєкти, а в частині генерації – як буде забезпечена енергетична стійкість підприємств і громад.

Як наголосила Кіндер, компанія чітко розуміє, що має приділяти приєднанням більше уваги.

Як повідомлялося, за інформацією першого віце-прем’єра-міністра енергетики Дениса Шмигаля, в Україні вже діє 1,8 ГВт розподіленої газової генерації.

#газмережі #заявки #приєднання #енергетика
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