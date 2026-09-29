Кривий Ріг проведе секвестр бюджету через простій АМКР, КЗРК, Інгулецького та Південного ГЗК – голова ради оборони

Російські удари по гірничо-металургічному комплексу України є також серйозним ударом по Кривому Рогу (Дніпропетровська область), по його бюджету, бо основою міста є гірничо-металургійний комплекс, тож цього року буде проведено секвестр бюджету, заявив голова ради оборони Олександр Вілкул у Facebook.

"Арселор" (металургійний комбінат "ArcelorMittal Кривий Ріг", АМКР – ІФ-У) стоїть. Інгулецький ГЗК стоїть. Південний (ГЗК) – стоїть. КЗРК (Криворізький залізорудний комбінат) – стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу – також не працюють", – описав він ситуацію.

Вілкул нагадав, що за останні тижні АМКР зазнало чотирьох масованих ракетних обстрілів російських окупантів, отримало дуже серйозні руйнування, 5 співробітників підприємства загинули, а ще 17 працівників отримали поранення.

"І в Кривому Розі ситуація насправді ситуація гірша, ніж будь-де, крім звичайно самої лінії фронту.. Причини – ворожі атаки, і логістика – неможливість відвантажувати продукцію через порти", – зазначив голова ради оборони.

За його словами, через зменшення податкових надходжень до міського бюджету місто зупинить реалізацію низки важливих проектів, але збереже функціонування всіх критично важливих систем.

"Наступного року – прогноз щодо бюджету дуже поганий. Мета – зберегти роботу шкіл, садків, лікарень, води, тепла", – заявив Вілкул.

В той же час він зазначив, що у такій ситуації після руйнування окупантами виробництв опинилися й інші промислові міста: наприклад, у Запоріжжі зруйновано "Запоріжсталь", а Кам'янському – металургійний комбінат "Каметсталь".

"Але, дорогі земляки – єдине правильне рішення, це не опускати руки. Я вірю – Кривий Ріг обов'язково вистоїть!" – наголосив Вілкул та нагадав, що на початку повномасштабної агресії місто було ще у важчій ситуації, коли окупанти були за 200 м від в'їзду до нього, але були відкинуті. Він додав, що великими викликами для Кривого Рогу був також підрив Каховської ГЕС або температури до -20 градусів минулої зими.

"Сподіваюся і "Арселор", й інші приватні підприємства зроблять усе можливе для мінімізації наслідків вимушених зупинок. І як тільки дозволить ситуація – відновлять робот", – сказав голова ради оборони та повідомив, що дана команда комунальним підприємствам максимально сприяти людям у працевлаштуванні. "Лише на Водоканалі та Тепломережі на сьогодні близько 1000 вакансій. Міський трамвай, тролейбус, інші – теж раді прийняти відповідних фахівців", – уточнив Вілкул.