Ferrexpo серед судових ризиків в Україні виділяє два позови до ПГЗК на $3,6 млрд та справу про його банкрутство

Гірничорудна компанія Ferrexpo з основними активами в Україні до поточних судових спорів, що потенційно можуть суттєво вплинути на її здатність продовжувати безперервну діяльність, відносить справу щодо банкрутства дочірнього ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining), а також два позови до нього: на суму 4,7 млрд грн ($105,4 млн на середину цього року) за договором поруки та цивільний позов про солідарну відповідальність компанії та її гендиректора за відшкодування 157 млрд грн збитків (приблизно $3,5 млрд) на користь держави у зв'язку з імовірним незаконним видобутком і продажем надр.

Як йдеться у піврічному звіті Ferrexpo, 18 серпня 2026 року апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про відкриття провадження у справі про банкрутство, 21 серпня ПГЗК подала касаційну скаргу до Верховного суду, проте дату розгляду справи наразі не визначено.

Зазначається, що чинне керівництво ПГЗК продовжує виконувати свої обов'язки та здійснювати операційну діяльність компанії протягом цього періоду, а судові засідання місцевого суду у справі про банкрутство призначено на період із 22 вересня 2026 року до 24 листопада 2026 року; протягом цього часу розглядаються вимоги, заявлені кредиторами.

Відносно позову ТОВ "Фінансова компанія "Максі Кепітал Груп" про стягнення з ПГЗК 4,7 млрд грн за договорами поруки за викупленими договорами банку "Фінанси та Кредит", у звіті повідомляється про засідання Верховного суду 12 жовтня цього року.

Щодо цивільного позову на користь держави на 157 млрд грн, про яке вперше було повідомлено на початку 2025 року, то керівництво Ferrexpo стверджує, що через відсутність суттєвих змін у 2025 році та неможливість зробити надійну оцінку не було визнано жодних резервів.

У звіті також знову згадуються ризики, на які наражається група в Україні через те, що її Костянтин Жеваго, який опосередковано контролює 45,3% акцій, з лютого 2025 року знаходиться під українськими санкціями та кримінальними обвинуваченнями. Унаслідок цього група є стороною в різноманітних судових позовах і провадженнях, ініційованих різними державними органами та установами України.

Серед іншого після запровадження санкцій, дочірні підприємства групи в Україні припинили отримувати відшкодування ПДВ, а Державне бюро розслідувань (ДБР) оприлюднило в ЗМІ інформацію про можливе звернення до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) із позовом про націоналізацію 49,5% акцій компанії ПГЗК та певних її активів (тоді Жеваго опосередковано контролював 49,5%).

Окрім вищезазначених випадків, 49,5% корпоративних прав у дочірніх підприємствах групи в Україні було передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), у межах триваючих проваджень щодо Жеваго.

"Станом на дату затвердження цієї проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності як війна, так і судові позови проти групи в Україні тривають і продовжують становити значну загрозу для операцій групи з видобутку, переробки та логістики в Україні. Ці загрози зумовлюють виникнення суттєвих невизначеностей, що перебувають поза межами контролю групи", – говориться у звіті з посиланням на фінансового директора Ferrexpo plc Миколу Кладієа.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Ferrexpo завершила перше півріччя 2026 року з чистим збитком $14,9 млн, що в 13,2 раза менше за показник першого півріччя 2025 року. Виручка компанії знизилася у 2,3 раза – до $196 млн.