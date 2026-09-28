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Економіка

Кабмін визначив пріоритетність держвидатків через складну ситуацію з фінансами – Корецький

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Кабмін визначив пріоритетність держвидатків через складну ситуацію з фінансами – Корецький
Фото: скриншот

Кабінет міністрів ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, частина міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше – потреби оборони та наших людей", – написав Корецький у Телеграм.

Прем'єр зазначив, що передусім фінансуватимуться оборона, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Водночас видатки, які не є першочерговими, відкладаються. Йдеться про нові будівництва, реконструкції та капітальні ремонти, які не є критично важливими, а також об'єкти благоустрою, зокрема парки, сквери, фонтани та перекладання бруківки.

"Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі", – наголосив Корецький.

Він закликав органи місцевого самоврядування також визначити пріоритети у своїх бюджетах та обмежити витрати, які наразі не є першочерговими.

"Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов'язань та отримання запланованого міжнародного фінансування. Працюємо спільно з парламентом. І тут важлива відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп", – зазначив прем'єр.

 

#видатки #пріоритетність #фінанси
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