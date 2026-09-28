Львів та ЄБРР підписали угоду на EUR21 млн для підвищення стійкості електротранспорту до відключень

Львів та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про реалізацію проєкту орієнтовною вартістю EUR21 млн, спрямованого на підвищення стійкості міського електротранспорту до відключень електроенергії, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

У межах проєкту планується об'єднати 20 тягових підстанцій і три депо в єдину електричну мережу, а також встановити системи накопичення енергії. Це має забезпечити до 7,5 години автономної роботи міського електротранспорту.

За словами Садового, трамваями і тролейбусами у Львові щодня користуються понад 150 тис. пасажирів.

Під час візиту президентки ЄБРР Рено-Бассо до Львова сторони також відвідали UNBROKEN, де обговорили реабілітацію, підтримку ветеранів та навчальні програми.

Крім того, на Грибовицькому полігоні президентка ЄБРР висадила дерево.

"Це місце добре показує, що означає наше партнерство з ЄБРР. Територія, яка колись була однією з найбільших екологічних проблем Львова, сьогодні перетворюється на сад", – написав Садовий у телеграм.

"Дякую Оділь Рено-Бассо та всій команді ЄБРР за довіру до Львова і партнерство, яке вимірюється конкретними справами", – додав міський голова.