Мінекономіки допускає перегляд прогнозу зростання ВВП на 2027р. у бік скорочення на 0,3-0,5 в.п. відносно вже закладеного песимістичного плану

Міністерство економіки та довкілля України може переглянути закладений у державний бюджет на 2027 рік песимістичний сценарій зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 0,3-0,5 відсоткового пункта (в.п.) у бік зменшення (з 1,3% до 0,8-1%), повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко в інтерв'ю "Forbes Україна".

За його словами, починаючи рік із прогнозованим зростанням у 2,4%, у середині 2026 року відомство переглянуло його до 1,6%, проте за результатами другого півріччя 2026 року очікується зниження темпів зростання на 0,5%.

"На жаль, ми бачимо що по результатам другого півріччя (2026 року – ІФ-У) ми вийдемо на зниження темпів зростання на 0,5%. По року у нас найбільші надходження від аграрного сектору, бо був хороший урожай. Але якщо почнуться системні атаки на елеватори й інфраструктуру, то і це може змінитися", – зазначив Кравченко.

Щодо обстрілів, то, за словами міністра, окремо оцінити вплив обстрілів складно через перебої та простої підприємств, але одна година простою через атаки коштує економіці близько 2 млрд грн, водночас точної статистики щодо зупинених чи релокованих через атаки бізнесів наразі немає через щогодинні зміни ситуації. Щодо капітальних видатків, перенесення їх фінансування з вересня на грудень міністр назвав оптимізацією для фокусування на пільговому кредитуванні великих проєктів відновлення та компенсаціях майнових втрат.

Як повідомлялося, Мінекономіки вже розглядало сценарій погіршення прогнозу зростання реального ВВП України цього року до 0,5% порівняно з поточним прогнозом у 1,6% через посилені російські обстріли. Кравченко повідомляв про скорочення ВВП у першому кварталі 2026 року на 0,6% (вперше з 2023 року) та падіння зростання до близько 0% у серпні через блокування експорту і руйнування логістики.

Раніше повідомлялося, що уряд у Бюджетній резолюції на 2027-2029 роки прогнозував зростання ВВП цього року на 1,6% та його прискорення у 2027 та 2028 роках відповідно до 4,5% та 5,3%. Проте, урядовий проєкт держбюджету на 2027 рік побудовано на песимістичному сценарії зростання ВВП на 1,3%. На цей рік уряд прогнозував зростання на рівні спочатку 2,4%, потім 1,6%, а наразі Мінекономіки допускає погіршення прогнозу до 0,5%.

ЄБРР через удари Росії по портах та судах у Чорному морі погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,5%, у 2027 році – до 2,5%, тоді як на початку червня цього року він оцінював його відповідно у 2,2% та 4%.