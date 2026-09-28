"Укрнафта" обладнає першочергово бетонними укриттями 13 АЗК в столичному регіоні

АТ "Укрнафта" обладнає першочергово бетонними укриттями 13 автозаправних комплексів (АЗК) в столичному регіоні, повідомив голова правління товариства Богдан Кукура в Facebook у понеділок.

"UKRNAFTA встановлює бетонні укриття на АЗК у Києві та Київській області. Такі споруди вже довели свою ефективність у прифронтових регіонах. Тепер масштабуємо це рішення на столичний регіон", – написав він.

За словами CEO, першочергово укриттями буде обладнано АЗК, розташовані в місцях з високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. Скористатися ними зможуть усі, хто перебуватиме поряд.

"Минулого тижня ми також побачили, як працює захист, який уже встановлено в Києві. Габіони на одному з наших АЗК витримали удар: вибух вдалося локалізувати, значного розльоту уламків не сталося", – зазначив Кукура і додав, що габіони також допомогли знизити ризики для пішоходів та автомобілістів поблизу.

СЕО зазначив, що АЗК UKRNAFTA припиняють роботу після оголошення повітряної тривоги жовтого або червоного рівня, персонал та клієнти залишають територію й переходять у безпечне місце.

Як повідомлялося, раніше мережа UKRNAFTA розпочала монтаж захисних споруд габіонів навколо своїх АЗК у столиці, зокрема з боку трас та пішохідних доріжок. У разі ударів російських дронів по території АЗК ці споруди зможуть стримати уламки всередині периметра та допоможуть зменшити зовнішню зону ураження.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до трійки лідерів за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.