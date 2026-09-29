Ribas Hotels Group візьме в управління котеджне містечко Pótay у Карпатах

Ribas Hotels Group візьме в управління проєкт інвестиційно-девелоперської компанії Arha Group – котеджне містечко Pótay, що будується у с. Яблуниця (Івано-Франківської обл.), повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії.

Проєкт площею 3 га передбачає зведення 64 окремих будинків та 18 готельних номерів, розміщення ресторану, SPA, облаштування всесезонного інфініті-басейну та іншої інфраструктури для відпочинку. Pótay розташований на висоті близько 970 м над рівнем моря з краєвидами на Говерлу та Петрос. Формат комплексу поєднуватиме приватність окремого котеджу з сервісом та інфраструктурою повноцінного готелю.

"Ми бачимо, що гостю вже недостатньо просто обрати напрямок. Він обирає формат відпочинку: приватність, природне оточення, можливість провести час із близькими та водночас отримати готельний сервіс. Саме на перетині цих запитів формується концепція Pótay", – зазначив засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко, слова якого наведено в повідомленні

На території також передбачені лазня, лаунж- і дитячі зони, місця біля вогнища, простори для фітнесу й медитацій і галерея сучасного мистецтва, створена у співпраці засновника Arha Group Ігоря Ільчишена та народного художника України Володимира Козюка.

Одним із завдань Ribas Hotels Group у межах співпраці стане формування операційної моделі комплексу, стандартів сервісу та гостьового досвіду, зазначили в компанії.

Сьогодні формат котеджних комплексів стає помітнішою частиною туристичного попиту, вважають в Ribas. Так, влітку завантаженість готелів у Карпатському регіоні у будні становила 67%, а у вихідні – 72%. У компанії також фіксують перерозподіл попиту на користь прилеглих до основних туристичних центрів локацій і форматів, де гості можуть отримати більше приватності та контакту з природою.

Ribas Hotels Group – створена 2014 року в Одесі міжнародна керуюча компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу. У портфелі Ribas Hotels Group понад 50 проєктів на етапі будівництва, запуску або в управлінні в Україні, Польщі, Туреччині та на Балі. Компанія розвиває міські й курортні готелі під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Moments.

Arha Group – інвестиційно-девелоперська компанія. Реалізує проєкти житлової та комерційної нерухомості загальною площею понад 15 тис кв.м: курортний комплекс AMA Family Resort у Буковелі, апарт-готель WOL у Вінниці, котеджне містечко Pótay в Карпатах, клубне містечко Koreni під Вінницею.