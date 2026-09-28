Опендатабот повідомила про атаку на свій офіс у Дніпрі: робота продовжується в штатному режимі

Про атаку на свій офіс у Дніпрі повідомив Опендатабот, український сервіс та IT-компанія, що відкриває доступ до державних даних із головних публічних реєстрів для громадян і бізнесу.

"Сьогодні під російською атакою опинився офіс Опендатаботу у Дніпрі. На щастя, серед команди жертв немає. На роботі сервісів це не позначиться – автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі", – йдеться у повідомленні компанії у Фейсбуці у понеділок.

В повідомленні зазначено, що усі деталі та офіційні коментарі будуть пізніше

Раніше повідомлялося про атаку безпілотником це бізнес-центру у середмісті Дніпра, де загинули троє людей, ще 12 зазнали поранень.