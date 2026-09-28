Семеро із 10 членів КМП НБУ очікують зниження облікової з 16% у 2027р, один – у 2026р, двоє допускають ще підвищення

Підвищення облікової ставки з 15,5% до 16% сформує достатню жорсткість монетарних умов, тож подальшого посилення процентної політики не знадобиться, й наступною її зміною буде зниження у 2027 році, такого розвитку подій очікували семеро із 10 членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України на засіданні 16 вересня.

"НБУ впродовж наступних місяців утримуватиме ставку на незмінному рівні, а в 2027 році зможе перейти до обережного пом'якшення процентної політики в міру послаблення проінфляційних ризиків", – передає їхню позицію НБУ у повідомленні на сайті у понеділок.

Згідно з ним, натомість двоє учасників дискусії переконані, що стійкість цінового тиску та помітне посилення середньострокових ризиків для інфляційної динаміки й очікувань можуть призвести до коригування прогнозної траєкторії облікової ставки під час оновлення макропрогнозу НБУ в жовтні. На їхню думку, новий прогноз може передбачати щонайменше її одне додаткове підвищення. Попри це вони також вважають, що у 2027 року Нацбанк матиме можливість перейти до пом'якшення процентної політики.

Зазначається, що лише один із присутніх членів КМП бачить можливість швидшого переходу до зниження облікової ставки. На його думку, дезінфляційні чинники, пов'язані з послабленням економічної активності, можуть суттєвіше проявитися наступними місяцями, відповідно, НБУ матиме підстави повернутися до циклу зниження облікової ставки ще до кінця 2026 року та продовжити його в 2027 році.

"Попри розбіжності в оцінках, учасники дискусії погодилися, що з огляду на високий рівень невизначеності НБУ має гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань. У разі їхнього посилення імовірними є додаткові заходи зі стримування інфляції. Однак якщо в наступні місяці погіршення безпекової ситуації призведе до помітного охолодження споживчого попиту та ринку праці, НБУ розгляне можливість пом'якшення монетарних умов", – йдеться у релізі про результати засідання КМП.

Нацбанк додав, що під час перегляду макропрогнозу в жовтні комплексно оцінить наслідки погіршення безпекової ситуації для інфляційного розвитку та економічної активності, а також перспективи надходження до кінця року запланованих обсягів зовнішнього фінансування. Результати цієї оцінки буде враховано під час визначення подальшої траєкторії облікової ставки.

Як повідомлялося, наприкінці січня 2026 року Нацбанк знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних і після цього утримував її на цьому рівні на трьох засіданнях поспіль. На попередньому засіданні в липні регулятор неочікувано для ринку підвищив ставку на 0,5 в.п. – до 15,5% річних та анонсував ще одне можливе підвищення до кінця року, яке вже реалізував з 18 вересня.

Наступне засідання правління Нацбанку з питань монетарної політики відбудеться 29 жовтня 2026 року.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidsumki-diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-16-veresnya-2026-roku