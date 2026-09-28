КМП НБУ підтримав підняття облікової ставки до 16% сімома голосами з десяти, троє були за збереження 15,5% – протокол

Семеро із 10 членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України на засіданні 16 вересня висловилися за підвищення облікової ставки з 15,5% до 16% з огляду на стійкий фундаментальний ціновий тиск, подальше відображення вторинних ефектів від шоків пропозиції та посилення середньострокових проінфляційних ризиків.

"Зазначалося, що таке рішення, у тому числі, сприятиме більшій привабливості гривневих активів, збереженню стійкості валютного ринку та захисту міжнародних резервів, що важливо для контрольованості інфляційних очікувань та процесів", – йдеться у повідомленні НБУ на його сайті у понеділок

Згідно з ним, троє з 10 учасників дискусії висловилися за збереження облікової ставки на рівні 15,5%, враховуючи стриману динаміку базової інфляції та помітне охолодження економічної активності впродовж останніх місяців.

В обговоренні на КМП звучало, що зниження ритмічності міжнародної допомоги та експортних надходжень через вагомі втрати металургії й аграрного сектору збільшує чистий попит на валюту та посилює тиск на курс гривні, тож підвищення облікової ставки сприятиме більшій привабливості гривневих активів, збереженню стійкості валютного ринку та захисту міжнародних резервів.

Один із учасників дискусії також висловив занепокоєння динамікою інфляційних очікувань різних груп респондентів, зокрема щодо погіршення очікувань фінансових аналітиків, а також зазначив, що інформаційне тло щодо цін на товари щоденного вжитку погіршується, створюючи ризики розбалансування очікувань населення.

Цей член КМП також зазначив, що додатковим аргументом на користь підвищення облікової ставки для нього було посилення зовнішнього цінового тиску через зростання цін на нафту та можливі вторинні ефекти від подорожчання пального.

Щодо аргументів противників підвищення ставки, то серед них були дедалі виразніші ознаки охолодження економічної активності, передусім через російський повітряний терор.

"Динаміка реального ВВП у третьому кварталі суттєво гірша, ніж прогнозував НБУ. Ділові очікування підприємств різко погіршилися, що, в тому числі, відобразилося й на ринку праці. У серпні загальна кількість нових вакансій вперше з початку року була нижчою за минулорічну. Разом із обстрілами це може позначитися на послабленні споживчого попиту, що стримуватиме зростання цін у наступні місяці", – передає Нацбанк позицію одного з членів комітету.

Його колега додав, що зростання роздрібної торгівлі в серпні суттєво сповільнилося на тлі руйнувань об'єктів торговельної логістики та обстрілів ТРЦ. За даними Державної податкової служби, менш активно продавалися товари усіх категорій, крім техніки, пов'язаної з підготовкою населення до опалювального сезону та відключень електроенергії. Зменшилася також кількість реєстрацій нових авто. На його думку, негативний вплив російських атак на споживчий попит восени і взимку може додатково посилитися через імовірні відключення електроенергії та загалом підвищений рівень небезпеки на тлі збільшення тривалості повітряних тривог у великих містах.

Цей член КМП навів також кілька інших чинників, які можуть стримувати інфляцію в наступні періоди, як-от значна пропозиція продовольства на внутрішньому ринку через складнощі з вивезенням урожаїв Чорним морем, бо ця ситуація може вирішитися не скоро, та мораторій на підвищення основних тарифів на послуги ЖКГ, який уряд, на його думку, зберігатиме ще тривалий час.

Ці учасники дискусії також звернули увагу, що ставки за гривневими депозитами та ОВДП майже не змінилися з часу липневого підвищення облікової ставки з огляду на лаг трансмісії, однак це не завадило збереженню жвавого попиту на гривневі активи.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidsumki-diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-16-veresnya-2026-roku