Кабмін зберіг чинні пільгові ціни на газ до 31 березня – Корецький

Кабінет міністрів зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто до кінця опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, на виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами, уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує.

За словами першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля, для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною.

"Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях", – написав він в телеграм-каналі.

Шмигаль наголосив, що це дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об’єктів та енергосистеми України загалом.

"Попри значні втрати галузі внаслідок російських атак, держава продовжить створювати умови, аби захистити людей", – написав він.