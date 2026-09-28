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Економіка

Виробництво та офіс дизайнерки капелюхів Марти Холод знищено реактивним дроном

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Виробництво та офіс в Києві відомої дизайнерки капелюхів Марти Холод повністю знищено в ніч на 28 вересня прямим влучанням реактивного дрону, повідомив керівник комітету легкої промисловості Федерації роботодавців України та власник ТК-Group Олександр Соколовський.

"Ще одна погана новина для вітчизняного легпрому. Сьогодні вночі прямим влучанням російського реактивного дрону було повністю знищено виробництво та офіс відомого дизайнера капелюхів Marta Holod. 30 років праці, пошуку, визнання у всьому світі, радості від створення – і тепер там руїна…", – написав він у Facebook у понеділок.

Також про це повідомив у Facebook чоловік Марти Холод, прикріпивши фото і відео повністю знищеного виробництва.

"Починаю все з нуля…", – написала сама дизайнерка на своїй Facebook-сторінці.

Марта Холод – відома українська дизайнерка головних уборів класу "люкс", яка створює ексклюзивні авторські капелюхи та аксесуари вручну. Співпрацює, зокрема, з телеведучою Катериною Осадчою (з 2005 року), модельєром Андре Таном, а також іншими зірками українського та світового шоу-бізнесу.

Також про руйнування свого бізнесу AquaBene в Одесі з продажу питної артезіанської води повідомила у Facebook його співзасновниця Тетяна Триньдяк.

"Все... Закінчилась епоха AquaBene... Мого бізнесу більше немає... Нема слів...", – написала вона у Facebook.

#руйнування #бізнес
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