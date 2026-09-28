Удар РФ пошкодив АЗК OKKO в столиці

Мережа АЗК OKKO повідомила про пошкодження ударами РФ одного з її комплексів у Києві в понеділок та зазначила, що обійшлося без постраждалих.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки пошкоджено один із наших АЗК у Києві (…). На щастя, ніхто не постраждав – і це для нас найважливіше", – йдеться в повідомленні OKKO у Facebook.

Там пояснили, що команда АЗК діяла злагоджено та відповідно до безпекових протоколів, а під час повітряної тривоги працівники оперативно припинили роботу та перейшли в укриття.

"Наразі на місці працюють відповідні служби. Оцінюємо масштаби пошкоджень і визначаємо обсяг необхідних відновлювальних робіт", – зазначила OKKO.

Як повідомлялося, зранку понеділка мер столиці Віталій Кличко інформував, що в Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджені колонки АЗС та виникла пожежа.

Кілька днів тому в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко зазначав, що за останні тижні російські війська вшосте атакувати автозаправні комплекси ПАТ "Укрнафта".

Також повідомлялося про влучання в нафтобази мережі WOG.