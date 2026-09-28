Три проєкти з підготовки системи водопостачання до зими реалізуються на Київщині, загальна вартість – понад 529 млн грн

В Київській області наразі реалізуються три проєкти з підготовки системи водопостачання до зими загальною вартістю понад 529 млн грн, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко

"Разом із міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколою Калашником побували на будівництві нового водогону в Бучанській громаді. Він з'єднає Гаврилівку, Луб'янку, Блиставицю, Бучу та Ворзель", – написав Ткаченко у понеділок у Телеграмі за підсумками відвідування об'єкту.

"Проєкт передбачає майже 20 км водогону у дві нитки, будівництво 6 нових артезіанських свердловин, насосної станції, резервуарів чистої води та станції очищення. Вже прокладено 12 км труб. Для людей це стабільне водопостачання та додатковий резерв на випадок пошкоджень", – написав Ткаченко.

Він зазначив, що громада потребує сучасної та стійкої системи після руйнувань, яких зазнало водопостачання Бучі та Ворзеля під час російської окупації. "Тому паралельно тут будуються резервуари чистої води та станція знезалізнення у Ворзелі", – повідомив очільник ОВА.

За його словами, ще один, вже третій проєкт, який реалізується – кільцювання резервуарів чистої води між Бучею та Ворзелем.

"Загальна вартість усіх трьох етапів – понад 529 млн грн. Це інвестиції платників податків у відновлення та стійкість", – повідомив Ткаченко.