Росія атакувала завод "Рудь" у Житомирі

Росія пошкодила завод морозива у Житомирській області, повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook, згідно із фотографіями ліквідації наслідків обстрілу та даними місцевих ресурсів мова йде про АТ "Рудь" – одного з найбільших виробників морозива в Україні.

"Сьогодні вночі безпілотниками було атаковано підприємство харчової промисловості в Житомирській громаді. На місці влучання виникла пожежа. Жертв та постраждалих внаслідок атаки наразі немає. Вогонь локалізовано та ліквідовано рятувальниками ДСНС", – у свою чергу зазначив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

В ДСНС уточнили, що через загрозу повторних обстрілів рятувальники були змушені відходити у безпечні місця.

"Пожежу ліквідовано. На місці працювали 70 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки", – йдеться у їх інформації.

Видання NV Бізнес минулого тижня повідомило, що російська атака 5 вересня повністю зруйнувала охолоджувальний склад "Рудь" з адміністративно-побутовими приміщеннями на південно-східній околиці Житомира площею 4350 кв. м, на якому знаходилися готова продукція, навантажувальна техніка та інше майно.

Згідно з даними ресурсу YouControl, виручка АТ "Рудь" за перше півріччя 2026 року зросла на 13,4% порівняно із першим кварталом минулого року – до 2 млрд 586,02 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 17,2% – до 245,52 млн грн.

Власниками АТ є Петро Рудь (64,89%), його донька Оксана Вівсик (34,34%) та її чоловік Сергій Вівсик (0,76%).