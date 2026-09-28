Рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні у липні-2026 досяг 21,6% – дослідження Kantar

Загальний рівень торгівлі нелегальною тютюновою продукцією в Україні у липні 2026 року знову зріс та досяг найвищого за останні два роки показника у 21,6% порівняно із 19,8% у квітні та 17,6% на початку року, свідчать результати проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", який проводить компанія Kantar Ukraine на замовлення провідних виробників галузі.

"Зростання загального показника порівняно з попередньою хвилею відбулося переважно шляхом збільшення частки продукції, маркованої написом Duty Free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні. Її частка зросла з 7,8% у квітні до 10,9% у липні 2026 року", – йдеться у повідомленні на сайті компанії у понеділок.

Водночас зазначається, що частка підробленої продукції, зокрема продукції з підробленими акцизними марками, знизилася з 11,2% у квітні до 9,1% у липні.

Kantar Ukraine за таких обсягів ринку оцінює річні втрати державного бюджету через несплату податків у рекордні 36,4 млрд грн.

Як стверджується в оприлюднених даних, 37% від загального обсягу контрафакту становлять сигарети локальних виробників з підробленими акцизними марками, а основним виробником такої продукції, відповідно до маркування на упаковці, залишається Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) / VK Tobacco FZE.

"У сегменті продукції, маркованої написом Duty Free або призначеної для експорту та нелегально реалізованої в Україні, 57% сигарет, як зазначено на упаковці, вироблено Винниківською тютюновою фабрикою, ще 41% – Marshall Finest Tobacco", – сказано у публікації.

Згідно з нею, кіоски та магазини залишаються основними каналами збуту, через які реалізується близько двох третин нелегальної тютюнової продукції – відповідно 39% та 27%, тоді як ще 14% приходиться на відкриті ринки та 13% – на вуличних торговців.

Географічно 68% усього обсягу нелегальної тютюнової продукції зосереджено у семи регіонах України: Дніпропетровській (18%), Харківській (12%), Одеській (11%), Львівській (7%), Кіровоградській та Хмельницькій (по 6%) областях та Києві з Київською областю (8%).

"Якими б яскравими не були твої презентації зі "здобутками в детінізації", якими б захоплюючими не були відео з обшуків, результат – це цифри недонадходжень до державного бюджету, які істотно зросли порівняно з цифрами злочинного старого БЕБ у 2024-му. Нагадаю, тоді тінь становила 12,6%, зараз – 21,6%", – прокоментував ці результати глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Проєкт "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" компанія Kantar Ukraine реалізує на постійній основі. Дослідження базується на зборі та аналізі порожніх пачок сигарет, а також інтерв'ю з курцями для визначення каналів надходження та походження нелегального товару на внутрішньому ринку.