S1 REIT запускає фонд "S1 Позняки" з інвестицією від 1 тис. грн у дохідну нерухомість у Києві

Інвестиційна компанія S1 REIT, яка управляє фондами нерухомості за моделлю REIT, оголосила про запуск нового капіталізаційного фонду "S1 Позняки" загальним обсягом 250 млн грн, що інвестуватиме в апартаменти у прибутковому будинку, який будується на березі озера Срібний Кіл, повідомила пресслужба компанії.

Згідно з пресрелізом, розмір первинної інвестиції становить 1 тис. грн з можливістю збільшення частки на суму від 100 грн. Запланована дохідність становить 9% річних в у валюті, дивідендні виплати розпочнуться після введення об'єкта в експлуатацію та початку орендної діяльності.

"Раніше, щоб заробляти на апартаментах, треба було купити квартиру за десятки тисяч доларів. Ми розділили цей поріг на маленькі частини. Тепер почати можна з 1000 грн. Вигода для інвестора проста: купуємо раніше – купуємо дешевше. Будинок будується, квадратні метри зростають у ціні, а разом із ними зростає вартість активів фонду. Тож ми хочемо викупити якомога більше квадратних метрів зараз – на ранньому етапі, поки ціна найнижча. І пропонуємо нашим клієнтом купувати разом із нами", – пояснив CEO інвесткомпанії S1 REIT Ігор Гіфес, слова якого наведено в повідомленні.

Як повідомлялося, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за засіданні 16 вересня ухвалила рішення зареєструвати проспект емісії та випуск інвестиційних сертифікатів ЗНПІФ "С1 Позняки".

"S1 Позняки" – прибутковий будинок формату build-to-rent, який від початку створюється як цілісний професійно керований орендний продукт, а не набір окремих квартир для індивідуальної здачі. Водночас проєкт реалізує концепцію "Живи та працюй в одному місці" завдяки розвиненій внутрішній і комерційній інфраструктурі.

Активами фонду "S1 Позняки" стануть 80 апартаментів загальною площею 2828 кв. м у 24-поверховому прибутковому будинку на 756 апартаментів, загальна площа яких становить 29,5 тис. кв. м.

В межах комплексу буде реалізовано близько 1,5 тис. кв м внутрішньої інфраструктури, яка передбачає коворкінг, тренажерну залу, lounge-зону, кінозал, SPA зону, відкриті та закриті простори для відпочинку та дозвілля, ігрову та караоке зали, дитячу кімнату та облаштоване укриття.

Ще близько 7 тис. кв.м на перших поверхах відведено під комерційну інфраструктуру: супермаркет, ресторани, кав'ярні, аптеки, стоматологію та інші сервіси.

До цього, як повідомлялося, S1 REIT запустив продаж "S1 Plaza Позняки", в активах якого будуть комерційні площі торгового центру біля метро "Позняки" у Києві. Загальна площа об'єкта становить близько 5 тис. кв. м, емісія нового фонду – 600 млн грн. Первинна інвестиція – 1000 грн, доінвестиція – 100 грн. Запланований прибуток "S1 Plaza Позняки" становить 10,4% річних у валюті.

Управлятиме всім об'єктом компанія з управління нерухомістю S1 Property, яка відповідатиме за експлуатацію та сервіс для мешканців, а також за забезпечення сталої орендної діяльності для інвесторів.

У релізі повідомляється, що інвестор може використовувати "S1 Позняки" як інвестиційний інструмент і поступово збільшувати свою частку в нерухомості. Якщо обсяг накопичених сертифікатів буде еквівалентним вартості цілих апартаментів, інвестор зможе скористатися опцією їх обміну на готові апартаменти. Перехід до фізичного об'єкта не є обов'язковим: сертифікати можна й надалі утримувати як інвестицію у фонд та після початку орендної діяльності отримувати дивідендний дохід.

"Фонд "S1 Позняки" для інвесторів – це нові можливості почати володіти частиною реальної унікальної дохідної нерухомості в столиці та відразу заробляти на ній", – зазначив Гіфес.

Водночас уточнюється, що зазначені показники є прогнозованими, базуються на фінансовій моделі проєкту та не є гарантією майбутньої дохідності.

Компанія працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об'єктів без прямого управління активами.

Доступними для інвестування є чотири фонди: "S1 ВДНГ", S1 Obolon, "S1 Позняки" та "S1 Plaza Позняки". Їхніми активами є дохідна нерухомість на базі девелоперських проєктів від Standard One.